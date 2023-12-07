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Зеленський збирається відвідати Аргентину – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський збирається відвідати Аргентину – ЗМІ
Як зазначають ЗМІ, президент України від самого початку був у списку гостей на інавгурацію Хав'єра Мілея, але його приїзд не очікувався
фото з відкритих джерел

Плани Зеленського приїхати до Буенос-Айресу підтвердили неназвані джерела в посольстві України

Президент України Володимир Зеленський відвідає інавгурацію свого аргентинського колеги Хав'єра Мілея. Вона відбудеться вже у неділю, 10 грудня. Про це повідомляє TN.

Як зазначає видання, плани Зеленського приїхати до Буенос-Айресу підтвердили неназвані джерела в посольстві України.

У TN уточнюють, що президент України від самого початку був у списку гостей на інавгурацію, але його приїзд не очікувався.

Журналісти називають таку поїздку сильним політичним жестом щодо регіону, оскільки це може бути перший візит Зеленського до Латинської Америки з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Запрошення Зеленського на інавгурацію є явним жестом підтримки України з боку Мілея. Позиція Аргентини щодо нашої країни різко змінюється після того, як його обрали президентом на виборах у листопаді.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду із новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Раніше стало відомо, що Хав’єр Мілей запропонував президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт Україна – Латинська Америка щодо розв'язання російсько-української війни.

До слова, Хав'єр Мілей, який переміг у президентських перегонах в Аргентині, підтвердив, що у 2024 році країна перейде до «шокової» фіскальної терапії. Новий аргентинський лідер має намір зробити все, щоб якось приборкати інфляцію, яка загрожує перейти в гіперінфляцію.

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Теги: Володимир Зеленський Аргентина інавгурація ЗМІ

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