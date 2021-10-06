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    ЦВК вирішила, як боротися на виборах з кандидатами–двійниками (фото)

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    Так буде виглядати бюлетень на найближчих довиборах у Раду - ЦВК вирішила, як боротися на виборах з кандидатами–двійниками (фото)
    Так буде виглядати бюлетень на найближчих довиборах у Раду
    фото: chesno / Facebook

    Комісія запропонувала присвоїти кандидатам у бюлетені номер

    Центральна виборча комісія України знайшла спосіб, як боротися з «клонами» на виборах. Як повідомляє рух «Чесно», на Херсонщині та Черкащині (184 та 197-й округ) зареєстрованих шість клонів-кандидатів у народні депутати. Повний збіг прізвища, імені та по-батькові із політиками є у двох кандидатів-самовисуванців.

    «З явищем «клонування» кандидатів вирішили боротися у Центральній виборчій комісії. Комісія запропонувала присвоїти кандидатам у бюлетені номери, аби реальні кандидати могли це донести до своїх виборців. Сьогодні під час голосування пропозиція набрала «за» 15 голосів членів ЦВК та один утримався», – інформують активісти.

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    ЦВК вирішила, як боротися на виборах з кандидатами–двійниками (фото)
    ЦВК вирішила, як боротися на виборах з кандидатами–двійниками (фото)
    ЦВК вирішила, як боротися на виборах з кандидатами–двійниками (фото)

    Як відомо, навесні цього року відбувалися проміжні вибори у 87 окрузі (Івано-Франківщина). Тоді кандидат в депутати по цьому округу подавав позови до суду, аби зобов'язати ЦВК змінити форму бюлетеня і зазначити номери кандидатів, адже на виборах було зареєстровано три кандидати з тотожними прізвищем та ім'ям. Суд відмовив йому у позові й виборці віддали майже 500 вирішальних голосів за «клонів».

    Нагадаємо, на 31 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). У Харкові цього дня обиратимуть міського голову.

    Також на виборців у 14 регіонах України очікують повторні вибори депутатів місцевих рад, рішення про проведення яких прийняли відповідні територіальні виборчі комісії.

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    Теги: ЦВК Верховна Рада вибори політика
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    ЦВК вирішила, як боротися на виборах з кандидатами–двійниками (фото)