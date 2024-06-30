Стефанчук анонсував призначення міністрів на найближчих засіданнях Ради

Стефанчук наголосив, що кадровим питанням може бути присвячено одне з найближчих пленарних засідань парламенту

За словами спікера, необхідно відходити від практики «виконувачів обов'язків за тими чи іншими напрямами»

Верховна Рада може заповнити вакансії в Кабінеті міністрів на одному з найближчих пленарних засідань. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

«Я переконаний, що буквально вже найближчим часом Верховна Рада повернеться до кадрових питань, і наше завдання заповнити уряд», – сказав він.

Стефанчук наголосив, що кадровим питанням може бути присвячено одне з найближчих пленарних засідань парламенту. За його словами, необхідно відходити від практики «виконувачів обов'язків за тими чи іншими напрямами».

«Повинен бути міністр, повноцінний член уряду, який виконує завдання, які на нього покладає народ України на ввіреній йому ділянці у виконавчій владі», – додав спікер Ради.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що колишнього голову аграрного комітету Верховної Ради та на той час чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

До слова, ВАКС 26 квітня обрав запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 75,7 млн грн. Згодом за міністра було внесено заставу.

Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського.