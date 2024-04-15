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Уряд Грузії запровадив особливий режим через розгляд скандального законопроєкту

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Уряд Грузії запровадив особливий режим через розгляд скандального законопроєкту
Задля безпеки депутатів та співробітників вхід до будівлі грузинського уряду обмежать
фото з відкритих джерел

Противники ухвалення законопроєкту про «іноагентів» анонсували акцію протесту біля парламенту в Тбілісі

Сьогодні, 15 квітня, парламент Грузії запровадив особливий безпековий режим у зв'язку з обговоренням законопроєкту про «іноагентів». Вхід до будівлі обмежать для захисту безпеки депутатів та співробітників, повідомляє «Sputnik Грузія».

Юридичний комітет розпочне обговорення законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу». Противники його ухвалення анонсували масштабну акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі.

Вхід до будівлі обмежать для безпеки депутатів та співробітників. Обмеження не торкнеться лише акредитованих журналістів телекомпаній.

Нагадаємо, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» збирається повторно ініціювати розгляд законопроєкту про «іноагентів», повідомив лідер парламентської фракції правлячої партії Мамука Мдінарадзе. Він практично ідентичний документу, відкликаному рік тому у зв'язку з масовими протестами.

Єдина різниця полягає в тому, що в новій версії законопроекту термін «іноагент» замінили на «організацію, яка провадить діяльність на користь іноземної держави». Правляча партія вважає, що ухвалення закону забезпечить прозорість неурядових організацій, які фінансують «екстремізм та революційні процеси».

У березні 2023 року законопроект про «іноагентів» вже вносили на розгляд до парламенту Грузії. Тоді депутати ухвалили його у першому читанні, що викликало хвилю масових протестів. Акції у парламенту в Тбілісі переросли в зіткнення з поліцією. Протестувальників підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Незабаром законопроект був відкликаний із парламенту.

До слова, спроби в Грузії знову ухвалити закон про «іноагентів» не залишилися без підтримки з Кремля. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Грузія – це сусід, тому стабільність та передбачуваність ситуації там лише на користь Росії. За його словами, у Кремлі стежать за ситуацією в Грузії навколо законопроекту про «іноагентів», і наголошують, що протестна реакція грузинської опозиції – безпідставна.

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Теги: іноагент обмеження парламент Грузія

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