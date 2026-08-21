Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Причини зникли». Нардеп Потураєв передумав здавати мандат через відставку Федорова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Причини зникли». Нардеп Потураєв передумав здавати мандат через відставку Федорова
Заяву народного депутата Микити Потураєва про складання депутатських повноважень «завалив» регламентний комітет
фото: Nikita Poturaev/Facebook

За місяць після гучної заяви про складання депутатських повноважень парламентар вже не такий категоричний

Народний депутат від «Слуги Народу», голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що причини, які спонукали його заявити про складання депутатського мандату, зникли. Тож він більше не буде наполягати на розгляді своєї заяви. Про це нардеп повідомив в коментарі «Главкому».

Нагадаємо, що 16 липня Потураєв заявив про дострокове припинення депутатських повноважень після відставки міністра оборони Михайла Федорова.

За словами Потураєва, регламентний комітет Верховної Ради під час свого засідання у понеділок, 17 серпня, його заяву відхилив.

«Я написав заяву абсолютно офіційно, згідно з процедурою Верховної Ради. Але коли вона дійшла до регламентного комітету, той на своєму засіданні її відхилив. Двоє членів комітету проголосували за мою відставку, але цього було недостатньо для її задоволення», – зазначив нардеп.

Він зауважив, що, навіть попри негативне рішення регламентного комітету, його заява про складання повноважень ще може потрапити до зали Верховної Ради з волі спікера чи Погоджувальної ради. Але сам він наполягати на її розгляді не буде.

Чому змінив думку

Потураєв наголосив, що його рішення у липні мало політичний характер і було покликане привернути увагу на неприпустимість зупинки чи згортання реформ в Міністерстві оборони та Збройних силах України. 

«Оскільки після цього відбулося призначення головнокомандувачем Михайла Драпатого, а міністром оборони – Євгенія Хмари, то для мене переважна частина причин, через які я цю заяву писав, на сьогодні зникла», – пояснив логіку своїх дій депутат.

Водночас Потураєв поки не відкликає заяву, оскільки, за його словами, прагне переконатися у стабільності роботи нової команди Міноборони:

«Я її не відкликаю, бо хочу переконатися в тому, що Євгеній Хмара зможе спокійно працювати відповідно до того плану, який він озвучив на фракції. І з тими людьми, про яких він казав на фракції. Це, до речі, частина команди Михайла Федорова, яку новий міністр хоче залишити працювати в міністерстві і далі. Ясно, що в парламенті, який разом з президентом веде країну до перемоги, я працювати готовий і буду».

Оцінка звернення Федорова

Потураєв окремо прокоментував резонансне звернення Михайла Федорова, зауваживши, що не в усьому згоден з ексміністром. 

«Міша в своїй заяві акцентував на низці справді існуючих гострих проблем, які потребують вирішення. І в цій частині я його заяву, безперечно, підтримую», – відзначив Потураєв.

При цьому парламентар критично поставився до тез Федорова щодо необхідності проведення виборів: «Водночас ця заява є політичним маніфестом, яка вочевидь, дає старт його політичному проєкту. Він там говорить про вибори, які, на мій погляд навіть не як депутата, а як фахівця у виборах, неможливі за жодних обставин у цій фазі війни. І у цій частині я його не підтримую».

Яка доля чекає на інших «відказників»

19 серпня Верховна Рада не підтримала дострокове припинення повноважень народних депутатів від «Слуги народу» Андрія Жупанина та Остапа Шипайла, хоча стосовно них, на відміну від Потураєва, було позитивне рішення регламентного комітету.

«Аргументи на відхилення моєї заяви регламентним комітетом були пов’язані з тим, що вона була зроблена з політичних причин, а не особистих. На відміну від заяв Жупанина та Шипайла, – пояснює Потураєв різне ставлення комітету до тих, хто виявив бажання залишити парламент. – Так само до того особистими причинами керувався Володимир Цабаль з «Голосу», який повертався в бізнес. Наскільки мені відомо, Андрій Жупанин теж хоче повернутися в бізнес».

Коментуючи провальне голосування щодо позбавлення повноважень Жупанина та Шипайла, Потураєв запевнив, що парламент незабаром повернеться до цього питання: «Не треба думати, що їхні заяви провалили, бо була якась вказівка зверху. Вони ж списочники – замість них зайдуть інші, це не відіб’ється на кількісному складі фракції. Цабаля ж також відпустили не з першого разу. Якщо казати напівжартома, значна частина депутатського корпусу ставиться до таких прагнень колег так: «Оце ви підете в бізнес, будете нормально собі заробляти гроші та не мати різного клопоту. А ми, значить, залишимося тут сидіти і нас всі будуть «хейтити». Значить, «постраждайте» і далі з нами…». Але їх все одно відпустять, просто не одразу».

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський ініціював розпуск уряду, внаслідок чого, зокрема, крісло втратив міністр оборони Михайло Федоров. Повторно вносити його кандидатуру до складу нового уряду президент не став. Це викликало масові протести по всій країні

Голова держави пояснив, що однією з причин відставки Федорова став його конфлікт з ексголовнокомандувачем Олександром Сирським.

Читайте також:

Теги: партія Слуга народу Михайло Федоров Микита Потураєв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федоров завдає удару у відповідь
Федоров завдає удару у відповідь
19 серпня, 09:16
До початку 2026 року в експертних колах Драпатого вважали одним із найздібніших українських воєначальників, якого відправляли рятувати ситуацію на найважчих напрямках
Три догани від Сирського і підтримка Федорова: хто такий новий головком ЗСУ Драпатий
22 липня, 03:11
Михайло Федоров підтримує пряму комунікацію з Ілоном Маском понад чотири роки
Ілон Маск відреагував на похвалу ексочільника Міноборони Михайла Федорова
17 серпня, 23:44
Безугла повернулася до «Слуги народу» після виходу з фракції у 2024 році
Безугла повернулася до фракції «Слуга народу»
18 серпня, 14:34
Маск написав: Намагаюся зробити правильну справу. Сподіваюся, що скоро настане мир
Ілон Маск відреагував на заяву про важливість Starlink для України
19 серпня, 01:28
Метою операції була ізоляція російських еліт
Операція «M&Ms»: Україна планувала удар дронів по аеропортах Москви
Сьогодні, 01:42
У Києві оголосили про протестну ходу з вимогою повернення Федорова в Міноборони
У Києві активісти готують масштабну протестну ходу за Федорова
31 липня, 01:56
Михайло Федоров розповів про розроблений план змін до процесу мобілізації в Україні
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
7 серпня, 02:06
Речниця Європейської комісії Аніта Гіппер прокоментувала заяву колишнього глави Міноборони Михайла Федорова
Вибори під час війни в Україні. Єврокомісія відреагувала на заяву Федорова
Вчора, 16:48

Політика

«Причини зникли». Нардеп Потураєв передумав здавати мандат через відставку Федорова
«Причини зникли». Нардеп Потураєв передумав здавати мандат через відставку Федорова
«Жінки теж мають служити» – ексміністр оборони виступив за загальну мобілізацію
«Жінки теж мають служити» – ексміністр оборони виступив за загальну мобілізацію
Зеленський запровадив санкції проти соратника Януковича і творців «Маші та Ведмедя»
Зеленський запровадив санкції проти соратника Януковича і творців «Маші та Ведмедя»
«Зовсім інший Зеленський». Соратник Тимошенко розповів, як змінився президент за час війни
«Зовсім інший Зеленський». Соратник Тимошенко розповів, як змінився президент за час війни
Оглядач Bloomberg розібрав заклик Федорова до виборів і назвав головні ризики
Оглядач Bloomberg розібрав заклик Федорова до виборів і назвав головні ризики
Сибіга звернувся до українців за кордоном після масованого удару РФ
Сибіга звернувся до українців за кордоном після масованого удару РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2026
139K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
81K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Медовий експорт України: які країни скуповують продукт найбільше
Вчора, 21:04
Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Вчора, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Вчора, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Вчора, 04:46
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
19 серпня, 20:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua