«Причини зникли». Нардеп Потураєв передумав здавати мандат через відставку Федорова

За місяць після гучної заяви про складання депутатських повноважень парламентар вже не такий категоричний

Народний депутат від «Слуги Народу», голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що причини, які спонукали його заявити про складання депутатського мандату, зникли. Тож він більше не буде наполягати на розгляді своєї заяви. Про це нардеп повідомив в коментарі «Главкому».

Нагадаємо, що 16 липня Потураєв заявив про дострокове припинення депутатських повноважень після відставки міністра оборони Михайла Федорова.

За словами Потураєва, регламентний комітет Верховної Ради під час свого засідання у понеділок, 17 серпня, його заяву відхилив.

«Я написав заяву абсолютно офіційно, згідно з процедурою Верховної Ради. Але коли вона дійшла до регламентного комітету, той на своєму засіданні її відхилив. Двоє членів комітету проголосували за мою відставку, але цього було недостатньо для її задоволення», – зазначив нардеп.

Він зауважив, що, навіть попри негативне рішення регламентного комітету, його заява про складання повноважень ще може потрапити до зали Верховної Ради з волі спікера чи Погоджувальної ради. Але сам він наполягати на її розгляді не буде.

Чому змінив думку

Потураєв наголосив, що його рішення у липні мало політичний характер і було покликане привернути увагу на неприпустимість зупинки чи згортання реформ в Міністерстві оборони та Збройних силах України.

«Оскільки після цього відбулося призначення головнокомандувачем Михайла Драпатого, а міністром оборони – Євгенія Хмари, то для мене переважна частина причин, через які я цю заяву писав, на сьогодні зникла», – пояснив логіку своїх дій депутат.

Водночас Потураєв поки не відкликає заяву, оскільки, за його словами, прагне переконатися у стабільності роботи нової команди Міноборони:

«Я її не відкликаю, бо хочу переконатися в тому, що Євгеній Хмара зможе спокійно працювати відповідно до того плану, який він озвучив на фракції. І з тими людьми, про яких він казав на фракції. Це, до речі, частина команди Михайла Федорова, яку новий міністр хоче залишити працювати в міністерстві і далі. Ясно, що в парламенті, який разом з президентом веде країну до перемоги, я працювати готовий і буду».

Оцінка звернення Федорова

Потураєв окремо прокоментував резонансне звернення Михайла Федорова, зауваживши, що не в усьому згоден з ексміністром.

«Міша в своїй заяві акцентував на низці справді існуючих гострих проблем, які потребують вирішення. І в цій частині я його заяву, безперечно, підтримую», – відзначив Потураєв.

При цьому парламентар критично поставився до тез Федорова щодо необхідності проведення виборів: «Водночас ця заява є політичним маніфестом, яка вочевидь, дає старт його політичному проєкту. Він там говорить про вибори, які, на мій погляд навіть не як депутата, а як фахівця у виборах, неможливі за жодних обставин у цій фазі війни. І у цій частині я його не підтримую».

Яка доля чекає на інших «відказників»

19 серпня Верховна Рада не підтримала дострокове припинення повноважень народних депутатів від «Слуги народу» Андрія Жупанина та Остапа Шипайла, хоча стосовно них, на відміну від Потураєва, було позитивне рішення регламентного комітету.

«Аргументи на відхилення моєї заяви регламентним комітетом були пов’язані з тим, що вона була зроблена з політичних причин, а не особистих. На відміну від заяв Жупанина та Шипайла, – пояснює Потураєв різне ставлення комітету до тих, хто виявив бажання залишити парламент. – Так само до того особистими причинами керувався Володимир Цабаль з «Голосу», який повертався в бізнес. Наскільки мені відомо, Андрій Жупанин теж хоче повернутися в бізнес».

Коментуючи провальне голосування щодо позбавлення повноважень Жупанина та Шипайла, Потураєв запевнив, що парламент незабаром повернеться до цього питання: «Не треба думати, що їхні заяви провалили, бо була якась вказівка зверху. Вони ж списочники – замість них зайдуть інші, це не відіб’ється на кількісному складі фракції. Цабаля ж також відпустили не з першого разу. Якщо казати напівжартома, значна частина депутатського корпусу ставиться до таких прагнень колег так: «Оце ви підете в бізнес, будете нормально собі заробляти гроші та не мати різного клопоту. А ми, значить, залишимося тут сидіти і нас всі будуть «хейтити». Значить, «постраждайте» і далі з нами…». Але їх все одно відпустять, просто не одразу».

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський ініціював розпуск уряду, внаслідок чого, зокрема, крісло втратив міністр оборони Михайло Федоров. Повторно вносити його кандидатуру до складу нового уряду президент не став. Це викликало масові протести по всій країні.

Голова держави пояснив, що однією з причин відставки Федорова став його конфлікт з ексголовнокомандувачем Олександром Сирським.