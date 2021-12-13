Гогілашвілі назвав своє звільнення прикладом для всіх, як не треба робити

Ексзаступнику глави МВС соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не за роботу

Звільнений сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі заявив, що йому соромно за свою емоційність, проте не соромно за роботу. Про це він написав у Facebook.

«Я написав заяву на звільнення…Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як два роки», – заявив вже ексзаступник глави МВС.

Як відомо, сьогодні уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.

Згодом президент Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.

До слова, у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

Як повідомлялося, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

Додамо, що Росія підтвердила: у скандального заступника глави МВС Гогілашвілі чинний паспорт РФ.