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Путін віддав наказ на килимові бомбардування у Курській області: що кажуть ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Путін віддав наказ на килимові бомбардування у Курській області: що кажуть ЗСУ
На думку військових, масовані удари РФ по своїй же території – це проба сил
фото з відкритих джерел

РФ нарощує сили, щоб провести масштабну операцію з метою витіснення українських сил

Очільник Кремля Володимир Путін, судячи із фото у мережі, віддав наказ на килимові бомбардування Курської області. Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в ефірі «Київ24».

«Чув інформацію, що вони пробували проводити масовані удари. Результату ще офіційного від нас немає. Те, що з'явилося на картах, – настільки суперечливе, що мені складно оцінити реальність на цьому напрямку. Думаю, що сьогодні-завтра в нас буде більш детальна інформація», – зазначив він.

На думку військових, масовані удари РФ по своїй же території – це така «проба сил».

«Те, що кажуть наші побратими з цього напрямку, то Путін зважився на те, що ми у більшості розуміли, але вважали абсолютно нелогічним, – килимові бомбардування Курщини», – сказав речник.

Тимочко додав, що ЗС РФ нарощує сили, щоб провести «масштабну операцію з метою витіснення українських сил».

Раніше керівник Центру протидії дезінформації розповів про хід операції ЗСУ на Курщині.

Як відомо, російські сили мають на меті витіснити українські війська з Курської області до того, як погані погодні умови восени та на початку зими почнуть обмежувати маневр на полі бою.

Українські офіційні особи раніше зазначали, що війська РФ активізують наступальні операції в Україні, особливо механізовані наступальні операції, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезон дощів зробить ґрунт багнистим.

Цілком імовірно, що цей російський оперативний розрахунок також поширюється на російські зусилля з відвоювання усієї Курської області. Кілька російських джерел повідомили про початок із 11 жовтня періоду обмеженої багнистості місцевості.

Нагадаємо, Росія перекинула близько 50 тис. військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні. До слова, росіяни стягнули велику кількість живої сили та техніки в Курській області та невпинно атакують українські позиції.

Як повідомлялося, 12 жовтня в російському місті Курчатов пролунав сильний вибух. За попередніми даними, це сталося внаслідок удару безпілотників, що призвело до детонації боєприпасів неподалік від Курської АЕС.

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Теги: Курщина росіяни росія вибух бомбардування наказ путін

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