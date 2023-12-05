Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Україну, «бавовна» в Криму: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Україну, «бавовна» в Криму: головне за ніч
У ніч проти 5 грудня на Хмельниччині та Вінничині пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

У ніч на 5 грудня на Хмельниччині та Вінничині пролунали вибухи

У ніч проти 5 грудня українські безпілотники атакували об’єкти на території тимчасово окупованого Криму. У Хмельницькій області та на Вінничині пролунали вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в Україні

У ніч проти 5 грудня під час повітряної тривоги у Вінницькій області пролунала серія вибухів. Про це інформує «Суспільне Вінниця».

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про дві групи ударних безпілотників у Вінницькій області. У відомстві зазначили, що перша група на північній частині регіону рухалася курсом на захід.

Друга група ударних БПЛА увійшла у Вінницьку область з західної частині Черкаської області, курс також на захід.

Також у ніч проти 5 грудня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО в області.

«Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!», – зазначив Тюрін.

Пізніше Тюрін уточнив, що повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури внаслідок роботи ППО немає.

«Бавовна» в Криму

У ніч на 5 листопада українські безпілотники атакували об’єкти на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє міноборони країни-агресорки РФ.

Окупанти заявляють, що засобами ППО нібито було знищено 22 українські безпілотники та ще 13 перехоплено над акваторією Азовського моря та територією Криму.

Крім того, повідомляється, що близько 5-ї години ранку російські сили ППО нібито знищили чотири українські дрони і ще два перехопили над акваторією Азовського моря.

За словами окупантів, було «припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації».

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито з 1:25 за київським часом.

У районі мосту немає світла, все в темряві.

Також серія гучних вибухів пролунала в районі Феодосії.

Є відомості, що в Керчі є прильоти в суднобудівний завод «Затока» імені Б.Є. Бутоми. Але ця інформація потребує перевірки.

Білий дім відповів, чи зможуть США надавати зброю Україні без нового фінансування

Сполучені Штати Америки не зможуть постачати Україні нову зброю, якщо Конгрес не виділить кошти для цих постачань. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

Салліван нагадав, що коли США передають Україні зброю із власних резервів у рамках «пакету скорочення», уряд використовує кошти, що надає Конгрес, для покупки нових видів зброї замість тієї, що передана.

«Коли у нас закінчуються гроші на купівлю зброї замість переданої, ми не в змозі продовжувати постачати зброю Україні… Нам потрібно, щоб Конгрес підтримав фінансування у двопартійному порядку. Тому що немає жодного способу обійти просту арифметику, що, коли немає фінансування для надання зброї Україні, ми просто не можемо продовжувати надавати зброю Україні», – додав радник президента США.

За його словами, Конгрес повинен «зробити крок вперед», оскільки у США «немає чарівного горщика з грішми, які приховані десь в куточку».

Єврокомісія розкритикувала блокаду кордону польськими перевізниками

У Європейській комісії висловили підтримку збереженню Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дозволяє українським водіям уникати отримання спеціальних дозволів на міжнародні перевезення. Про це на пресконференції у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян.

«Цей пінг-понг між Україною та Єврокомісією – несправедливий. А тим часом на кордоні страждають люди, а наші зовнішні кордони Євросоюзу стають заручниками. Тож ідея повернення дозволів є неприйнятною, адже саме з цією метою ми відмовилися від дозволів. Дозволяти операції під різними номерами та різною кількістю дозволів у ЄС було нежиттєздатним», – зазначила єврокомісарка за підсумками Ради ЄС на рівні міністрів інфраструктури і транспорту.

Велян відзначила готовність Брюсселя твердо захищати Угоду про лібералізацію вантажних перевезень і продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови.

Також Адіна Велян заявила, що Єврокомісія запропонувала список із 13 заходів, що можуть бути швидко реалізовані та вирішать занепокоєння протестувальників.

Хунта Нігера розірвала військову угоду з ЄС

Хунта Нігеру, яка прийшла до влади в результаті перевороту в липні та скинула президента Мохаммеда Базума, розірвала військове партнерство країни з Європейським Союзом. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією з Міністерства закордонних справ, був також анульований дозвіл на розгортання місії ЄС у Нігерії.

Варто відзначити, що співпраця між Нігером та ЄС розпочалася у 2012 році, коли була створена місія EUCAP (Місія ЄС з розвитку спроможностей) у регіоні Сахелі-Нігер.

Станом на 2020 рік, згідно з офіційними даними, місія налічувала до 150 працівників.

Бойовики атакували військову базу США в Сирії

Військову базу Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході атакували, бойовики застосували 15 ракет. Про це повідомляє Центральне Командування Збройних сил США (Centcom) у Twitter.

Бойовники зі стрілецької зброї випустили п'ятнадцять ракет калібру 122 міліметри на військову базу США, Rumalyn Landing Zone, у Сирії 3 грудня. За відомостями, постраждалих серед персоналу та пошкоджень техніки не зафіксовано.

«Об’єднана оперативна група виявила вихідну точку за допомогою засобів ISR та передала це місце іракським силам безпеки, які переїхали туди та дослідили його. На місці розміщувався бензовоз, пристосований для запуску до 20 ракет», – заявили в Centcom.

Теги: перевезення радник Затока фінансування завод Вінниця гроші Міноборони Єврокомісія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для того, щоб отримати доплати військовим потрібно виконувати бойові завдання
Деякі військові можуть отримати надбавку до виплат: що потрібно знати
6 листопада, 16:45
В Україні запустили безкоштовну платформу для вивчення англійської
Грошова допомога для вивчення англійської. Федоров анонсував новий проєкт
8 листопада, 17:48
Допомога Україні: Держдеп закликає Конгрес США діяти якнайшвидше
Допомога Україні: Держдеп закликає Конгрес США діяти якнайшвидше
Сьогодні, 00:51
Місце ДТП, в якій постраждав міністр ооборони Хорватії
Прем'єр Хорватії звільнив міністра оборони через смертельну ДТП
11 листопада, 20:41
Середній розмір мікрокредиту у третьому кварталі – 4985 грн
Ексміністр економіки б'є на сполох: українці «полізли» у мікрокредити
23 листопада, 21:08
Президент України Володимир Зеленський
Україна розуміє, які кроки потрібно робити далі для вступу в ЄС – Зеленський
8 листопада, 23:15
Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ
Слідство назвало причини авіакатастрофи з керівництвом МВС у Броварах
27 листопада, 09:57
Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд
Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд
30 листопада, 17:10
Чехи запропонували обмежити російських дипломатів
Чехія виступила із новою ініціативою щодо поїздок російських дипломатів
21 листопада, 10:25

Події в Україні

Атака на Україну, «бавовна» в Криму: головне за ніч
Атака на Україну, «бавовна» в Криму: головне за ніч
У Криму ніч гучної «бавовни»: окупанти заявляють про масовану атаку дронів
У Криму ніч гучної «бавовни»: окупанти заявляють про масовану атаку дронів
На Хмельниччині працювали сили ППО
На Хмельниччині працювали сили ППО
ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Держдеп США відзначив прогрес ЗСУ, попри складну ситуацію
Держдеп США відзначив прогрес ЗСУ, попри складну ситуацію
Україна виконала домовленості щодо розблокування кордону з Польщею
Україна виконала домовленості щодо розблокування кордону з Польщею

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
56K
Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви
53K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
26K
У Хмельницькому ТЦК розпочав службову перевірку через конфлікт військового із перехожим (відео)
17K
Чому нервує Сі Цзіньпін
13K
Повітряні сили пояснили, чому РФ так цікавить аеродром у Старокостянтинові

Новини

ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Сьогодні, 07:22
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua