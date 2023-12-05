Атака на Україну, «бавовна» в Криму: головне за ніч

У ніч проти 5 грудня на Хмельниччині та Вінничині пролунали вибухи

У ніч на 5 грудня на Хмельниччині та Вінничині пролунали вибухи

У ніч проти 5 грудня українські безпілотники атакували об’єкти на території тимчасово окупованого Криму. У Хмельницькій області та на Вінничині пролунали вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи в Україні

У ніч проти 5 грудня під час повітряної тривоги у Вінницькій області пролунала серія вибухів. Про це інформує «Суспільне Вінниця».

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про дві групи ударних безпілотників у Вінницькій області. У відомстві зазначили, що перша група на північній частині регіону рухалася курсом на захід.

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Друга група ударних БПЛА увійшла у Вінницьку область з західної частині Черкаської області, курс також на захід.

Також у ніч проти 5 грудня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО в області.

«Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!», – зазначив Тюрін.

Пізніше Тюрін уточнив, що повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури внаслідок роботи ППО немає.

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«Бавовна» в Криму

У ніч на 5 листопада українські безпілотники атакували об’єкти на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє міноборони країни-агресорки РФ.

Окупанти заявляють, що засобами ППО нібито було знищено 22 українські безпілотники та ще 13 перехоплено над акваторією Азовського моря та територією Криму.

Крім того, повідомляється, що близько 5-ї години ранку російські сили ППО нібито знищили чотири українські дрони і ще два перехопили над акваторією Азовського моря.

За словами окупантів, було «припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації».

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито з 1:25 за київським часом.

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У районі мосту немає світла, все в темряві.

Також серія гучних вибухів пролунала в районі Феодосії.

Є відомості, що в Керчі є прильоти в суднобудівний завод «Затока» імені Б.Є. Бутоми. Але ця інформація потребує перевірки.

Білий дім відповів, чи зможуть США надавати зброю Україні без нового фінансування

Сполучені Штати Америки не зможуть постачати Україні нову зброю, якщо Конгрес не виділить кошти для цих постачань. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

Салліван нагадав, що коли США передають Україні зброю із власних резервів у рамках «пакету скорочення», уряд використовує кошти, що надає Конгрес, для покупки нових видів зброї замість тієї, що передана.

«Коли у нас закінчуються гроші на купівлю зброї замість переданої, ми не в змозі продовжувати постачати зброю Україні… Нам потрібно, щоб Конгрес підтримав фінансування у двопартійному порядку. Тому що немає жодного способу обійти просту арифметику, що, коли немає фінансування для надання зброї Україні, ми просто не можемо продовжувати надавати зброю Україні», – додав радник президента США.

За його словами, Конгрес повинен «зробити крок вперед», оскільки у США «немає чарівного горщика з грішми, які приховані десь в куточку».

Єврокомісія розкритикувала блокаду кордону польськими перевізниками

У Європейській комісії висловили підтримку збереженню Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дозволяє українським водіям уникати отримання спеціальних дозволів на міжнародні перевезення. Про це на пресконференції у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян.

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«Цей пінг-понг між Україною та Єврокомісією – несправедливий. А тим часом на кордоні страждають люди, а наші зовнішні кордони Євросоюзу стають заручниками. Тож ідея повернення дозволів є неприйнятною, адже саме з цією метою ми відмовилися від дозволів. Дозволяти операції під різними номерами та різною кількістю дозволів у ЄС було нежиттєздатним», – зазначила єврокомісарка за підсумками Ради ЄС на рівні міністрів інфраструктури і транспорту.

Велян відзначила готовність Брюсселя твердо захищати Угоду про лібералізацію вантажних перевезень і продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови.

Також Адіна Велян заявила, що Єврокомісія запропонувала список із 13 заходів, що можуть бути швидко реалізовані та вирішать занепокоєння протестувальників.

Хунта Нігера розірвала військову угоду з ЄС

Хунта Нігеру, яка прийшла до влади в результаті перевороту в липні та скинула президента Мохаммеда Базума, розірвала військове партнерство країни з Європейським Союзом. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією з Міністерства закордонних справ, був також анульований дозвіл на розгортання місії ЄС у Нігерії.

Варто відзначити, що співпраця між Нігером та ЄС розпочалася у 2012 році, коли була створена місія EUCAP (Місія ЄС з розвитку спроможностей) у регіоні Сахелі-Нігер.

Станом на 2020 рік, згідно з офіційними даними, місія налічувала до 150 працівників.

Бойовики атакували військову базу США в Сирії

Військову базу Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході атакували, бойовики застосували 15 ракет. Про це повідомляє Центральне Командування Збройних сил США (Centcom) у Twitter.

Бойовники зі стрілецької зброї випустили п'ятнадцять ракет калібру 122 міліметри на військову базу США, Rumalyn Landing Zone, у Сирії 3 грудня. За відомостями, постраждалих серед персоналу та пошкоджень техніки не зафіксовано.

«Об’єднана оперативна група виявила вихідну точку за допомогою засобів ISR та передала це місце іракським силам безпеки, які переїхали туди та дослідили його. На місці розміщувався бензовоз, пристосований для запуску до 20 ракет», – заявили в Centcom.