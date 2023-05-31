Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Адвокати митрополита Павла пояснили, чому він так поводиться з журналістами

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому він так поводиться з журналістами
Адвокати митрополита Павла переконані, що журналісти провокували його на агресивну поведінку
фото з відкритих джерел

«Владика Павло відкритий до будь-яких запитань»

Митрополит Павло має цукровий діабет, тому часто перебуває у стресі. Саме так адвокати митрополита Павла в інтерв'ю «Главкому» пояснили агресивну поведінку владики до журналістів.

«Митрополит Павло має цукровий діабет. Хворі на цей недуг розповідають, що є моменти, коли перебуваєш у стресі, наприклад якраз коли журналісти не зовсім етично поводяться, з камерами в обличчя лізуть. То деякі особи умисно викликають цю негативну емоцію на свою адресу, це все одразу фіксується, а далі просто роздувають цю історію. А так, владика Павло відкритий до будь-яких запитань», – зазначив адвокат владики Микита Чекман.

Зазначимо, що митрополит Павло неодноразово погрожував журналістам. Так 30 березня після скандального вигнання Московської церкви із Лаври митрополит Павло обіцяв «побити палками фотоапарати» журналістів.

Митрополит Павло також пригрозив смертю патріарху Варфоломію. У кінці березня Павло наголосив на віці патріарха й заговорив про його смерть.

Нагадаємо, що суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу. Священник УПЦ МП Павло Лебідь перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 1 липня.

Зазначимо, що 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton. 

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

Читайте також:

Теги: адвокат УПЦ МП Московська церква в Україні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Патріарх Кирило давно працює на путінський режим
Кремль просуває наратив про «сатанізм» в Україні. До чого тут Московський патріархат
20 травня, 17:53
УПЦ МП навіть зараз не може розірвати зв'язок з Російською православною церквою
Чому УПЦ МП не засуджує анексію чергової єпархії?
17 травня, 18:18
Кондратюк: Мені б ще присудили батрачити на Олега Винника
Ігор Кондратюк розповів, за що Олег Винник подавав на нього до суду
15 травня, 16:18
Андрій Пінчук, «заборонений у служінні» у храмі Архистратига Михаїла у селі Волоському, вважає таке рішення УПЦ МП помстою за свою позицію
«Веселий піп» Андрій Пінчук: Онуфрій – голий король, він зруйнував те, що будувалося 30 років
24 травня, 11:35
Дисциплінарна палата дійшла висновку про наявність у діях Віктора Медведчука ознак дисциплінарного проступку
Комісія адвокатури порушила проти Медведчука дисциплінарну справу
8 травня, 16:29
жінка відправляла подрузі в «ДНР» дані про особовий склад та техніку ЗСУ
Відправляла дані про особовий склад та техніку ЗСУ: засуджено мешканку Донеччини
12 травня, 23:05
На думку представників ПЦУ, будування нового чоловічого монастиря у Вінниці може бути черговою маніпуляцією Московської церкви
У Вінниці борги церкви Московського патріархату сплачує Будинок офіцерів: деталі
18 травня, 13:59
Андрій Пінчук, колишній настоятель храму УПЦ МП Архистратига Михаїла у с. Волоському на Дніпропетровщині
УПЦ МП покарала священника, який вимагав міжнародного трибуналу для Кирила
18 травня, 21:17
На Буковині настоятель монастиря підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі
Митрополит УПЦ (МП) із Буковини отримав підозру: деталі справи
22 травня, 17:08

Суспільство

Адвокати митрополита Павла пояснили, чому він так поводиться з журналістами
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому він так поводиться з журналістами
У яких містах найбільше переселенців: рейтинг (інфографіка)
У яких містах найбільше переселенців: рейтинг (інфографіка)
Хвилина мовчання: згадаймо Дмитра Губарєва, який поліг на «Азовсталі»
Хвилина мовчання: згадаймо Дмитра Губарєва, який поліг на «Азовсталі»
Мінлива хмарність, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 31 травня
Мінлива хмарність, подекуди дощі та грози: прогноз погоди на 31 травня
31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Раптове відключення світла в Україні. Держенергонагляд назвав можливі причини
Раптове відключення світла в Україні. Держенергонагляд назвав можливі причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
104K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
35K
Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом – FT
17K
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний
12K
Дрони атакували Москву і розбомбили… російську пропаганду
8815
Нова загроза Києву з боку Білорусі: що врятує столицю

Новини

Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту