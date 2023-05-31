Адвокати митрополита Павла пояснили, чому він так поводиться з журналістами

Адвокати митрополита Павла переконані, що журналісти провокували його на агресивну поведінку

«Владика Павло відкритий до будь-яких запитань»

Митрополит Павло має цукровий діабет, тому часто перебуває у стресі. Саме так адвокати митрополита Павла в інтерв'ю «Главкому» пояснили агресивну поведінку владики до журналістів.

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«Митрополит Павло має цукровий діабет. Хворі на цей недуг розповідають, що є моменти, коли перебуваєш у стресі, наприклад якраз коли журналісти не зовсім етично поводяться, з камерами в обличчя лізуть. То деякі особи умисно викликають цю негативну емоцію на свою адресу, це все одразу фіксується, а далі просто роздувають цю історію. А так, владика Павло відкритий до будь-яких запитань», – зазначив адвокат владики Микита Чекман.

Зазначимо, що митрополит Павло неодноразово погрожував журналістам. Так 30 березня після скандального вигнання Московської церкви із Лаври митрополит Павло обіцяв «побити палками фотоапарати» журналістів.

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Митрополит Павло також пригрозив смертю патріарху Варфоломію. У кінці березня Павло наголосив на віці патріарха й заговорив про його смерть.

Нагадаємо, що суд продовжив запобіжний захід митрополиту Павлу. Священник УПЦ МП Павло Лебідь перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 1 липня.

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Зазначимо, що 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.