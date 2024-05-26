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Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО в липні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський розповів, чого очікує від саміту НАТО в липні
За словами президента Зеленського, Україна розуміє, що стати членом НАТО зможе лише після закінчення війни
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Зеленський нагадав, що Україна претендує на членство у НАТО з 2008 року, а зараз бореться за демократію в усьому світі

Президент України Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО у Вашингтоні «практичної підтримки». За його словами, таким «практичним підсумком» було б надання семи зенітно-ракетних комплексів Patriot та рішення США передати свої винищувачі F-16. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю The New York Times.

«Ми можемо отримати від країн НАТО сім комплексів Patriot? Ми б хотіли закрити усі наші області й мати 20-30 таких систем. Окей, забули. Можна отримати бодай сім?» – запитав президент.

Він нагадав, що Україна претендує на членство у НАТО з 2008 року, а зараз бореться за демократію в усьому світі. Також Зеленський вважає, що США могли б надати Україні свої винищувачі F-16.

«Без них флоту зі 130 літаків в України не буде. А це значить, що не буде сенсу про це більше говорити, адже не буде адекватного флоту, спроможного воювати з російською авіацією», – пояснив Зеленський.

До того ж президент сказав, що Україна хотіла б отримати запрошення в НАТО, хоча й розуміє, що стати членом зможе лише після закінчення війни.

«Жодного тиску з нашого боку не буде. Усі кажуть, що запрошення – це ескалація. Я вважаю, що Сполучені Штати та Німеччина не готові до цього», – зазначив він.

Нагадаємо, Росія готується до ймовірної війни з Північноатлантичним альянсом і прагне захопити Україну, щоб використати її ресурсний потенціал.

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Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський президент

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