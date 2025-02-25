Одеський посадовець зазнав побоїв та потрапив до лікарні

Невідомий накинувся на чиновника у дворі багатоповерхівки

В Одесі невідомий вчинив напад на посадовця міської ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Інцидент стався напередодні, 24 лютого, ввечері, у дворі однієї із багатоповерхівок у Пересипському районі міста.

На 42-річного чоловіка накинувся невідомий, побив посадовця і втік. Постраждалому чиновнику знадобилася госпіталізація: за попереднім діагнозом, у нього забійна рана голови і переломи кісток передпліччя.

Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вони встановлюють особу нападника та обставини інциденту.

«Главком» повідомляв, що Служба безпеки України затримала в Одесі жінку, яка працювала на російську розвідку та раніше за вказівкою кураторів підпалила релейну шафу на залізниці.

Раніше Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро ліквідували в одному з міськрайонних судів Одеської області масштабну схему ухилення від мобілізації: фігуранти допомагали військовозобов'язаним чоловікам втекти за кордон через підроблені рішення суду про виховання дитини батьком-одинаком.