Агент «АТЕШ» повідомив, що Покровський напрямок перетворюється на катастрофу для росіян

Росія зазнає колосальних втрат особового складу на найгарячішому напрямку в Донецькій області. Лікарні переповнені пораненими військовими агресора. Про це повідомляють українські партизани руху «АТЕШ» в Telegram-каналі.

Агент з 30-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБР) повідомив про критичні втрати противника на Покровському напрямку.

Щодня підрозділи встановлюють нові «рекорди» – за останню добу в бригаді зафіксували до 50 поранених і загиблих. Лікарні та госпіталі переповнені, цивільних пацієнтів терміново виписують, щоб звільнити місця для поранених агресорів.

Цю інформацію підтвердив агент із числа медперсоналу однієї з лікарень тимчасово окупованої Макіївки. За його словами, окупаційна влада продовжує ігнорувати потреби мирних жителів заради порятунку своїх солдатів.

«Українців виганяють із лікарень, щоб госпіталізувати російських військових», – йдеться у повідомленні.

Партизанський рух «Атеш» активно діє на території тимчасово окупованих районів України, зокрема в Криму та на півдні країни. Ця організація, що складається з місцевих жителів, спрямована на боротьбу з російською окупацією через різноманітні форми опору, зокрема саботаж, інформаційні кампанії та збори розвідданих.

Партизани здійснюють акти саботажу проти військових об'єктів та інфраструктури окупантів, включаючи знищення техніки, логістичних маршрутів та комунікацій. Це ускладнює постачання ресурсів російським військам.

«Атеш» активно збирає інформацію про розташування і рухи військ, що дозволяє українським силам більш ефективно планувати свої операції. Партизани користуються місцевими знаннями, щоб ідентифікувати цілі та надавати дані про окупантів.

Діяльність «Атеш» значно ускладнює контроль окупантів над територією. Партизанський рух створює атмосферу нестабільності для російських військових, змушуючи їх витрачати ресурси на забезпечення безпеки. Це також підтримує дух опору серед місцевого населення, демонструючи, що боротьба триває.

Нагадаємо, партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, партизани українського руху «АТЕШ» показали фото та відео, як окупанти у Маріуполі переміщають свою техніку та ховають її.

Раніше стало відомо, що в окупованому Севастополі українські партизани провели розвідку одного із складів боєприпасів росіян та зробили фотознімки цього об'єкта.