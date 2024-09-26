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Мін’юст хоче націоналізувати активи екскерівника служби охорони Януковича

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мін’юст хоче націоналізувати активи екскерівника служби охорони Януковича
Активи ексначальника служби охорони колишнього президента буде стягнуто в дохід держави
фото: Офіс Генерального прокурора

Ексначальника служби охорони колишнього президента обвинувачують у пособництві державі-агресору та незаконному поводженню зі зброєю

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування до екскерівника служби охорони президента-втікача Януковича санкції – стягнення в дохід держави належних йому активів. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.  

Цей позов передбачає націоналізацію готельного комплексу у Буковелі, грошових коштів, земельних ділянок, корпоративних прав підприємства, квартир та двох паркомісць у м. Києві, автівки Mercedes-Benz GL 550 та причепу.

Ексначальника служби охорони колишнього президента обвинувачують у пособництві державі-агресору та незаконному поводженню зі зброєю. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території. 

Перебуваючи на захоплених ворогом територіях Донеччини та АР Крим, він допомагав своєму синові, співробітнику фсб РФ, у пошуку патріотично налаштованих українців на окупованих територіях. У подальшому обвинувачений очолив службу охорони губернатора Ульяновської області ПФ. В Україні його оголосили у розшук.

На підставі зібраних доказів до суду скеровано позов про застосування до екскерівника служби охорони президента-втікача санкцій – стягнення в дохід держави належних йому активів.

Нагадаємо, правоохоронці виявили нове мaйно родичів обвинувачених у державній зраді екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.  Суд арештував та передав в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) нову партію майна підприємства «Бетонбуд», яке його власники Сергій Медведчук і Богдан Козак – брати колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака – приховали від фіскальних органів.

 

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Теги: санкції Міністерство юстиції прокурор розшук Mercedes Віктор Янукович

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