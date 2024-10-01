У роботі Telegram стався збій

Збій стосувався зниження швидкості завантаження повідомлень та фото

Ввечері у вівторок, 1 жовтня, у роботі месенджера Telegram зафіксували збій. Користувачі скаржилися на повільне завантаження й надсилання повідомлень.

Згідно з сервісом Downdetector, об 20:02 там отримали одночасно 36 відгуків користувачів щодо проблем у роботі месенджера, а через кілька хвилин кількість зросла до 49.

Зокрема, збій стосувався зниження швидкості завантаження повідомлень та фото. Також із затримкою надсилалися повідомлення у чатах та групах.

Ввечері у вівторок, 1 жовтня, у роботі месенджера Telegram зафіксували збій інфографіка: downdetector.com/status/telegram

Причини збою наразі невідомі.

Як повідомлялося, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram. Зокрема, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.