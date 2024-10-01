Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У роботі Telegram стався збій

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У роботі Telegram стався збій
Причини збою наразі невідомі
фото з відкритих джерел

Збій стосувався зниження швидкості завантаження повідомлень та фото

Ввечері у вівторок, 1 жовтня, у роботі месенджера Telegram зафіксували збій. Користувачі скаржилися на повільне завантаження й надсилання повідомлень.

Згідно з сервісом Downdetector, об 20:02 там отримали одночасно 36 відгуків користувачів щодо проблем у роботі месенджера, а через кілька хвилин кількість зросла до 49.

Зокрема, збій стосувався зниження швидкості завантаження повідомлень та фото. Також із затримкою надсилалися повідомлення у чатах та групах.

Ввечері у вівторок, 1 жовтня, у роботі месенджера Telegram зафіксували збій
Ввечері у вівторок, 1 жовтня, у роботі месенджера Telegram зафіксували збій
інфографіка: downdetector.com/status/telegram

Причини збою наразі невідомі. 

Як повідомлялося, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram. Зокрема, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі. 

Читайте також:

Теги: Telegram

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїльська ППО відбила ракетну атаку Лівану
Ліван запустив по Ізраїлю ракети, ЦАХАЛ збив БпЛА над морем
Сьогодні, 06:02
ЗСУ продовжують нищити техніку росіян
Вражаюча цифра: командувач Сухопутних військ заявив про втрати техніки РФ за тиждень
Вчора, 02:18
На території Єйська лунали вибухи
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
29 вересня, 02:45
Дуров обрав співпрацювати із слідством у Франції
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
26 вересня, 11:52
Ворог створює ботів, які за своїм описом, назвою та візуалом відтворюють офіційний чатбот ГУР
Розвідка попередила українців про небезпеку в ресурсах Telegram
18 вересня, 20:58
Відень посідає 11 місце серед найбільших міст Європейського Союзу за чисельністю населення
Одне з найбільших міст Європи з 2025 року повністю відмовиться від газу РФ
15 вересня, 03:01
Кадри пожежі в 11-поверхівці у Раменському
Після атаки безпілотників у Підмосков'ї спалахнули пожежі (оновлено)
10 вересня, 05:11
За інформацією тих, хто проходив фільтрацію, за літній період померло 13 осіб, як правило – це люди похилого віку
Росія посилила заходи з фільтрації українців в аеропорту «Шереметьєво»
9 вересня, 07:41
Дуров налаштований знайти помешкання у Парижі
Стало відомо, що зробив Дуров відразу після звільнення під заставу
2 вересня, 14:24

Телеком

У роботі Telegram стався збій
У роботі Telegram стався збій
Онлайн-шлюб у «Дії»: скільки пропозицій зробили українці за три тижні
Онлайн-шлюб у «Дії»: скільки пропозицій зробили українці за три тижні
Відстрочка без візиту до ТЦК: Міноборони анонсувало нову функцію в «Резерв+»
Відстрочка без візиту до ТЦК: Міноборони анонсувало нову функцію в «Резерв+»
Центр протидії дезінформації пояснив заборону військовим користуватися Telegram
Центр протидії дезінформації пояснив заборону військовим користуватися Telegram
Telegram передаватиме правоохоронцям контактні дані зловмисників: деталі
Telegram передаватиме правоохоронцям контактні дані зловмисників: деталі
В Україні вперше зареєстровано авторське право на твори з ілюстраціями штучного інтелекту
В Україні вперше зареєстровано авторське право на твори з ілюстраціями штучного інтелекту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
57K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
37K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
33K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
26K
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони

Новини

«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Сьогодні, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Сьогодні, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua