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«Це – гарантії безпеки». Голова Фонду держмайна пояснив, чому варто продавати державні активи під час війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Це – гарантії безпеки». Голова Фонду держмайна пояснив, чому варто продавати державні активи під час війни
Голова ФДМУ пояснив, навіщо продавати держмайно під час війни
фото: glavcom.ua

Наталуха: «У нас тут війна, але, якщо хочеш високих прибутків, будь готовий до високих ризиків»

Голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха вважає, що приватизація державних активів під час війни може стати не лише джерелом інвестицій для економіки, а й додатковим елементом безпеки для України. Про це він заявив в інтерв'ю «Главкому».

Поширена думка про те, що під час війни не варто продавати державне майно через низькі ціни, має й інший бік. Він переконаний, що саме знижена вартість активів може зацікавити іноземних інвесторів, готових працювати в умовах підвищених ризиків.

«Іноземні інвестиції та присутність іноземного капіталу в стратегічних галузях України мають бути однією зі складових наших гарантій безпеки», – наголосив голова ФДМУ.

На його думку, чим більше міжнародного бізнесу буде залучено до української економіки, тим менш імовірним стане повторення ситуацій, коли партнери України займають пасивну позицію перед російською агресією.

«Чим більше іноземного капіталу нам вдасться залучити в наші стратегічні галузі, тим менше шансів, що повториться така бездіяльність партнерів, яка була в 2014-му та на початку 2022-го», – зазначив Наталуха.

Він також пояснив, що для багатьох інвесторів війна означає підвищені ризики, але водночас відкриває можливості для отримання вищого прибутку в майбутньому.

«Так, у нас тут війна, високі ризики, але, якщо хочеш високих прибутків, будь готовий до високих ризиків», – сказав очільник Фонду.

За його словами, інвестори, які не готові працювати в таких умовах, можуть обирати більш стабільні інструменти вкладення коштів на розвинених фінансових ринках. Водночас Наталуха визнав, що сама по собі присутність іноземного капіталу не є абсолютною гарантією захисту активів від російських атак.

Коментуючи зауваження про удари Росії по підприємствах із західним капіталом, він зазначив, що рівень політичного впливу та зацікавленості держав може відрізнятися залежно від конкретного інвестора.

«Американські підприємства бувають різні: є політично неафілійовані, а є наближені до діючої адміністрації… Я не стверджую, що саме так воно буде працювати, але різні є припущення», – додав він.

Зазначимо, Фонд державного майна продовжує масштабне оновлення керівного складу державних підприємств після проведеного аудиту. За чотири місяці роботи нової команди вже оголошено десятки конкурсів на керівні посади, а на низці підприємств змінили не лише директорів, а й членів наглядових рад.

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Теги: Фонд державного майна майно Дмитро Наталуха

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