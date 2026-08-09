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Український дрон у Болгарії? Генштаб країни озвучив свою версію

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Український дрон у Болгарії? Генштаб країни озвучив свою версію
Прем'єр-мініст Болгарії Румен Радев, міністр оборони Дімітар Стоянов та директор Генштабу оборони Здравко Пехліванов
фото: facebook.com/Government.of.Bulgaria

Через інцидент із безпілотником до МЗС Болгарії викликали посла України

Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посла України Олесю Ілащук через інцидент із безпілотником, який стався 8 серпня. Ймовірно, йдеться про український дрон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BGNES Agency та БТН.

Як повідомили в болгарському МЗС, зустріч із українським дипломатом запланована на понеділок, 10 серпня, оскільки наразі Ілащук ще не повернулася до країни.

Раніше прем'єр-міністр Болгарії заявив, що безпілотник потрапив у повітряний простір країни з території Румунії. Згодом він вибухнув приблизно за 100 метрів від кордону та кілометр від компресорної станції Трансбалканського газопроводу. 

Начальник Генерального штабу Болгарії адмірал Еміл Ефтімов припустив, що безпілотник, який попередньо ідентифікують як український апарат «Мая», міг потрапити на територію країни через вплив засобів радіоелектронної боротьби. За його словами, інцидент можна розглядати як побічний наслідок війни Росії проти України.

Ефтімов наголосив, що наразі немає ознак навмисних дій, спрямованих проти Болгарії. Адмірал додав, що безпілотники такого типу можуть нести до 5 кг вибухівки. Спочатку фахівці з'ясовували, чи міг безпілотник бути типу Shahed, однак цю версію відкинули.

Остаточно походження безпілотника наразі не встановлено. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що якщо безпілотник справді належав Україні, його потрапляння на територію Болгарії не було результатом умисних дій української сторони. Київ також висловив готовність співпрацювати із Софією для встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, зранку 8 серпня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Болгарії та вибухнув неподалік від кордону з Румунією. Румунські прикордонники спочатку почули звук двигуна, а невдовзі з болгарського боку пролунав потужний вибух і з'явився чорний дим. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, пошкоджень інфраструктури також не зафіксовано.

У липні Румунія тричі за три дні збивала російські дрони у своєму повітряному просторі. Це коштувало країні близько €1,5 млн. Основна частина витрат припала на ракети, використані винищувачами F-16. Для перехоплення дронів румунські військові застосували три ракети класу «повітря–повітря» AIM-9X.

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Теги: безпілотник Румунія дипломатія посольство посол МЗС дрон Болгарія

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