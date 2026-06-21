Гонорар за успіх. Фонд держмайна пропонує виписувати своїм працівникам бонуси за вдалу приватизацію

Наталуха: «Із зарплатами у Фонді не дуже добре»

Фонд державного майна пропонує запровадити для своїх працівників систему винагород за успішну приватизацію державних активів. Керівництво установи вважає, що такий механізм дозволить підвищити мотивацію співробітників та прискорити продаж державного майна. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Нинішній рівень оплати праці у Фонді залишається низьким, що створює додаткові труднощі із залученням та утриманням кваліфікованих кадрів. «Відверто кажучи, з зарплатами у Фонді не дуже добре: оклад директора департаменту – в межах 35-40 тис. грн, спеціаліста – в межах 22 тис. грн, начальника регіонального відділення – в межах 25 тис. грн», – зазначив Наталуха.

Очільник Фонду повідомив, що одним із можливих рішень може стати запровадження так званого success fee – винагороди за успішний результат. За його словами, відповідна практика широко використовується в багатьох країнах світу.

«Це, до речі, одна з ідей, яку ми намагаємося лобіювати. Тоді Фонд буде зацікавлений виштовхнути на продаж якомога більше активів і дорожче їх продати, а не керувати ними», – пояснив голова ФДМУ.

Наталуха наголосив, що головна мета такої моделі полягає в тому, щоб стимулювати ефективну приватизацію державного майна, а не накопичення активів під управлінням установи. Він також нагадав, що схожий механізм уже передбачений для реалізації підсанкційних активів.

«Так званий success fee – це достатньо популярна практика в світі. У Фонді вона зараз запроваджена лише на рівні підсанкційних активів – 1% від їх продажу, але досі порядок виплати такої винагороди не врегульований», – розповів Наталуха.

За словами керівника Фонду, питання потребує окремого нормативного врегулювання, після чого механізм може бути поширений і на інші напрямки приватизаційної діяльності.

Дмитро Наталуха також заявив, що Фонд державного майна зіткнувся з гострим кадровим дефіцитом. За його словами, низькі зарплати та значне навантаження ускладнюють пошук фахівців, тоді як ФДМУ одночасно проводить аудит державних активів, готує об'єкти до приватизації та займається реформуванням системи управління держмайном.