Борис Джонсон заробляє гроші на селфі із собою – The Guardian

Борис Джонсон бере 121 фунт стерлінгів за рукостискання та фотографію із ним під час заходу у Единбурзі

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стягує плату із прихильників за фотографії із собою після публічного виступу. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Guardian.

Видання звернуло увагу на те, що команда Джонсона продає на захід, який відбудеться в концертній залі Usher Hall в Единбурзі 2 вересня, окремі квитки, які включають можливість рукостискання з колишнім уряду та спільної фотографії.

Вартість такого квитка становить 121 фунт (близько 6183 грн, – «Главком»). Звичайне відвідування його творчого вечора коштуватиме від 54 фунтів (близько 2759 грн – «Главком»).

До слова, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував останні заяви президента США Дональда Трампа щодо президента України Володимира Зеленського. У соціальній мережі Х Джонсон опублікував в пост, в якому зазначив: «Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа».

Нагадаємо, Джонсон пішов з посади прем'єр-міністра Великої Британії у вересні 2022 року на тлі скандалу навколо парламентаря Кріса Пінчера, який отримував призначення на високі посади в уряді та правлячій Консервативній партії, незважаючи на звинувачення у домаганнях. Крім того, однопартійці Джонсона були обурені історією з вечірками, які проходили у його канцелярії у розпал дії коронавірусних обмежень.