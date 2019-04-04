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    Політика

    «Є час подумати»: у Тимошенко відреагували на пропозицію Зеленського щодо дебатів

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    <p>Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах із Петром Порошенком</p> - «Є час подумати»: у Тимошенко відреагували на пропозицію Зеленського щодо дебатів

    Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах із Петром Порошенком

    У команді Юлії Тимошенко бачили ролик Зеленського

    Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко ще не вирішила, чи брати участь в ролі «незалежного арбітра» в дебатах між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.

    Про це «Громадському» повідомили в прес-службі команди Тимошенко.

    «Ми бачили ролик, у нас є час подумати», - заявив представник екс-кандидата в президенти.

    Нагадаємо, 4 квітня кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував Юлії Тимошенко бути модератором на дебатах кандидатів у президенти, аргументуючи це тим, що вона зайняла третє місце у першому турі та не підтримала жодного з кандидатів.

    Зеленський дав Тимошенко 24 години для прийняття рішення.

    Керівник «UA: Суспільне» прокоментував виклик Тимошенко модератором на дебати.

    Також зазначимо, у ЦВК нагадали, що теледабати будуть проведені лише в межах чинного законодавста.

    Нагадаємо, кандидат у президент України Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Президент України Петро Порошенко погодився на дебати із Зеленським: «Стадіон, так стадіон».

    Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. 

    Як повідомлялося раніше, Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

    Натомість Зеленський запросив Порошенка здати аналізи у п’ятницю в приватній клініці.

    Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

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