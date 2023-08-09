«Єдина тема – наступ». Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі

За словами Зеленського, був проведений глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога

Президент Зеленський повідомив, що на Ставці було присутнє найвужче коло людей

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Воно відрізнялось від інших спеціальним форматом, в якому приймало участь найвужче коло посадовців. Про це голова держави повідомив у Telegram.

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«Сьогоднішня Ставка – у спеціальному форматі. Найвужче коло людей і максимальна увага до єдиної теми – нашого наступу», – розповів Зеленський.

За словами Зеленського, був проведений глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним, аналіз дій ворога.

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У Ставці прийняли участь – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський і Олександр Тарнавський та начальник ГУР Кирило Буданов.

Нагадаємо, що триває 532-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на фронті. Минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.