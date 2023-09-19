Уряд звільнив Котенка з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти

Кабмін збирається ліквідувати Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який займався, зокрема, обміном тіл полеглих військових

Уряд звільнив з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка. Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

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«Звільнено Котенка Олега Олексійовича з посади Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – зазначив Мельничук.

Нагадаємо, 13 вересня Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявляв, що планує написати заяву про відставку з посади.

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Кабінет міністрів України змінив повноваження Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Як повідомив сам Котенко, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні напередодні, 12 вересня. Тепер перемовини з РФ про повернення тіл загиблих українців вестиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Діяльність пошукових груп перейде до компетенції Генштабу ЗСУ, а роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер вестиме Міністерство внутрішніх справ.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України збирається ліквідувати Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який займався, зокрема, обміном тіл полеглих військових.