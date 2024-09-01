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Зеленський підписав низку санкційних рішень

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Зеленський підписав низку санкційних рішень
фото: Офіс Президента

Зеленський ухвалив санкції проти майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб

Україна ввела нові санкції. Вони стосуються колаборантів і тих, хто забезпечує роботу авіаційної інфраструктури РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень – санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло – на війну», – заявив президент.

За його словами, завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими.

«І сьогодні ж була доповідь Головкома Сирського. Передусім про Покровський напрямок. Про наші дії, щоб стримати російські удари там і щоб знищити якнайбільше сил окупанта», – розповів Зеленський.

Також він додав, що був звіт і щодо операції в Курській області, яка кожен день забезпечує нам поповнення «обмінного фонду».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на фронті. У своєму зверненні 31 серпня глава держави розповів про розмову із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

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Теги: санкції Володимир Зеленський президент

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