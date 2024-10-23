Міноборони визначило, хто замінить Гладкого на посаді начштабу Сил безпілотних систем

Полковник Олексій Халабуда стане новим начальником штабу командування Сил безпілотних систем

Звільненого начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого замінить на посаді екскомандир 28-ї окремої механізованої бригади, полковник Олексій Халабуда. Про це Міністерство оборони повідомило в коментарі УП.

«За результатами перевірки, проведеної Службою безпеки України, було встановлено, що подальше перебування Романа Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних сил України є неможливим», – зазначило Міноборони.

Гладкого 14 жовтня було звільнено із займаної посади і переведено на посаду офіцера резерву батальйону резерву.

«Це рішення було ухвалене після дотримання всіх необхідних процедур і ретельної перевірки, з метою підвищення ефективності роботи підрозділу та його здатності відповідати сучасним викликам», – пояснило оборонне відомство.

Нагадаємо, призначення начальника штабу Сил безпілотних систем спровокувало скандал. Як зазначає DeepState, Гладкий є підозрюваним у державній зраді, шпигунстві та корупції. Крім того, дружина військового начебто має російський паспорт, а його донька представляла РФ у спортивних змаганнях.

Варто зазначити, що Гладкого на посаду не призначав безпосередньо командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, оскільки, за словами аналітиків DeepState, це не його повноваження.

Як повідомлялося, Служба безпеки Україна заявила, що не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем, оскільки це «не передбачено законодавством» для таких посад.

До слова, згодом стало відомо, що капітан першого рангу Роман Гладкий, якого було призначено цього літа начальником штабу командування Сил безпілотних систем, більше не обіймає цю посаду.