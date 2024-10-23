Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони визначило, хто замінить Гладкого на посаді начштабу Сил безпілотних систем

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони визначило, хто замінить Гладкого на посаді начштабу Сил безпілотних систем
Екскомандир 28-ї окремої механізованої бригади Олексій Халабуда
фото з відкритих джерел

Полковник Олексій Халабуда стане новим начальником штабу командування Сил безпілотних систем

Звільненого начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого замінить на посаді екскомандир 28-ї окремої механізованої бригади, полковник Олексій Халабуда. Про це Міністерство оборони повідомило в коментарі УП.

«За результатами перевірки, проведеної Службою безпеки України, було встановлено, що подальше перебування Романа Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних сил України є неможливим», – зазначило Міноборони.

Гладкого 14 жовтня було звільнено із займаної посади і переведено на посаду офіцера резерву батальйону резерву.

«Це рішення було ухвалене після дотримання всіх необхідних процедур і ретельної перевірки, з метою підвищення ефективності роботи підрозділу та його здатності відповідати сучасним викликам», – пояснило оборонне відомство.

Нагадаємо, призначення начальника штабу Сил безпілотних систем спровокувало скандал.  Як зазначає DeepState, Гладкий є підозрюваним у державній зраді, шпигунстві та корупції. Крім того, дружина військового начебто має російський паспорт, а його донька представляла РФ у спортивних змаганнях.

Варто зазначити, що Гладкого на посаду не призначав безпосередньо командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, оскільки, за словами аналітиків DeepState, це не його повноваження.

Як повідомлялося, Служба безпеки Україна заявила, що не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем, оскільки це «не передбачено законодавством» для таких посад.

До слова, згодом стало відомо, що капітан першого рангу Роман Гладкий, якого було призначено цього літа начальником штабу командування Сил безпілотних систем, більше не обіймає цю посаду.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Міноборони кадрові зміни звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Військові бачать, як цивільні громадяни знаходять способи, як дати хабар та уникнути мобілізації»
Мобілізація та демобілізація. Чи буде справедливість?
25 вересня, 17:00
Росіяни активно залучають українців у свою армію
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
30 вересня, 01:22
Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту: ухвалено низку рішень
Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту: ухвалено низку рішень
3 жовтня, 11:27
Генштаб заявив, що знищення окупантів триває
Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів
5 жовтня, 13:52
В Україні продовжується мобілізація
Україна хоче мобілізувати у 2024 році ще 200 тис чоловіків, але навряд чи вдасться – The Times
6 жовтня, 13:56
Олександр Федієнко висловився про мобілізацію жінок
Нардеп Федієнко прокоментував можливу мобілізацію жінок в Україні
18 жовтня, 11:37
Додому повернулись захисники України
«Не вірив до останнього, що їду додому»: відбувся 58-й обмін полоненими
19 жовтня, 05:05
Коментуючи потенційне звільнення посадовців, Зеленський заявив, що «не збирався це робити»
Зеленський прокоментував чутки про звільнення Умєрова та Буданова
Вчора, 15:20
Чотири дрони росіяни начебто збили над територією Ростовської області
Росіяни заявили про збиття 10 безпілотників над окупованим Кримом
Сьогодні, 08:25

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Теракт в Анкарі, кредит G7 для України. Головне за 23 жовтня
Теракт в Анкарі, кредит G7 для України. Головне за 23 жовтня
Міноборони визначило, хто замінить Гладкого на посаді начштабу Сил безпілотних систем
Міноборони визначило, хто замінить Гладкого на посаді начштабу Сил безпілотних систем
Підприємства енергетики потребують посиленого захисту від пожеж, – експерт
Підприємства енергетики потребують посиленого захисту від пожеж, – експерт
Капітана Гладкого остаточно усунуто з посади начальника штабу Сил безпілотних систем
Капітана Гладкого остаточно усунуто з посади начальника штабу Сил безпілотних систем
Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів
Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
323K
Перша жертва прокурорів-інвалідів
180K
Нардепка підказала, за кого треба взятися після прокурорів із фейковою інвалідністю
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
81K
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
20K
Митрополит Онуфрій скликав у Києві засідання Синоду УПЦ МП

Новини

Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Сьогодні, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Сьогодні, 14:18
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Вчора, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Вчора, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua