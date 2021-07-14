Порошенко порадив «95 кварталу» жартувати українською, а не над українською мовою

Петро Порошенко нагадав, що закон про мову атакували два роки

П’ятий президент нагадав, що з 16 липня мовний закон буде функціонувати у повному обсязі

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко у відеозверненні привітав рішення Конституційного суду, який визнав конституційним мовний закон.

«Маю для вас дві новини, і обидві хороші, і обидві – про мову. Конституційний Суд України нарешті визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». І я вас з цим вітаю», – заявив Петро Порошенко.

Він нагадав, що закон про мову атакували два роки.

«Закон, який був прийнятий нашою командою, де доповідачем був Микола Княжицький, Головою парламенту був Андрій Парубій, і я пишаюся і маю високу честь, бо під цим законом стоїть мій підпис як президента України, – конституційний», – наголошує Порошенко.

«І друге – на Бюджетному комітеті під вашим і нашим тиском ми врятували цей закон. Бо всі русофільські поправки були відкликані», – повідомив лідер «Європейської солідарності».

«Залишилось 24 години, один день до 16 липня, коли цей закон буде функціонувати у повному обсязі. В тому числі для російських і проросійських серіалів, де, намагаючись вислужитися перед агресором, русифікували Україну», – зауважує Порошенко.

«Закон треба виконувати, в тому числі і «95-му кварталу», який має від мене велику пораду. Краще, ніж жартувати над українською – жартувати українською. І буде вам щастя», – говорить Порошенко.

Нагадаємо, 14 липня Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Як відомо, 16 липня розпочинається новий етап втілення норм мовного закону, які стосуються іспитів щодо рівня володіння державною мовою; галузі культури і розваг; туристичної галузі; книговидавництва та роботи книгарень; кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо.

Раніше у «Слузі народу» визнали, що вступ у дію закону про мову відкласти не вдасться.

Нагадаємо, Верховна Рада України не погодилася включити до порядку денного два законопроєкти, у яких пропонують через карантин відтермінувати обов'язкове озвучування фільмів українською мовою. Рішення про розгляд проєктів «Слуг народу» підтримали лише 204 нардепи із 226 необхідних.

25 квітня 2019 року Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт «Про функціонування української мови як державної». Рішення підтримали 278 нардепів. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України».

Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування і застосування української мови як державної у галузях суспільного життя по всій території України.

Раніше мовознавець Юрій Шевчук заявив, що закон про обов’язковість переходу на українську галузі обслуговування заслуговує на критику.

Як повідомляли раніше, відома акторка Ірма Вітовська нагадала театрам, як вони мають виконувати законодавство щодо мови та процитувала колегам норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».