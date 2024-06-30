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Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot
Кулеба зустрівся з помічником держсекретаря США та обговорив постачання ППО
фото: Дмитро Кулеба/X

Основною темою розмови було надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з помічником держсекретаря США Джеймсом О’Браєном та скоординував кроки щодо постачання систем ППО Patriot. Про це український міністр повідомив у соцмережі X.

«Ми цінуємо останні критичні рішення США щодо підтримки українських ударів по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в поставках боєприпасів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України», – написав глава МЗС.

Міністр обговорив із помічником держсекретаря США постачання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, а також спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів.

За словами Кулеби, на порядку денному також був майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та його очікувані результати.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Україна ведуть перемовини щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot. Про це пише Financial Times.

За даними видання, угода ще не є остаточною, однак вона ймовірно передбачає те, що Patriot будуть спочатку відправлені з Ізраїлю до США, а потім доставлені в Україну. 

Як повідомлялося, уряд Сполучених Штатів Америки збирається призупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети-перехоплювачі до тих пір, поки Україна не отримає достатньо для захисту від повітряних атак з боку Росії.

Читайте також: США надали Україні ще один Patriot
Теги: міністр саміт Дмитро Кулеба Patriot

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