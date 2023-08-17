Лідерка «Слуги народу» пояснила, хто критикує містобудівну реформу

На думку Олени Шуляк, проблема знищення культурної спадщини, незаконна забудова мають своїх конкретних «героїв»

Львівського чиновника міськради та місцеву архітекторку, яка наближена до керівництва міста, Служба безпеки України спіймала на системному незаконному механізмі надання дозвільних документів на проведення будівельних робіт за хабарі. Про це пише народна депутатка Олена Шуляк на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

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«Наголошу: у Львові, місцева влада якого критикує реформу містобудування, розповідаючи байки про те, що їх повноваження зменшують і що громада втратить вплив на те, що будується у місті. А тепер наголошу на другому: до схеми причетна архітекторка, Національна спілка яких також виступає проти реформи. В історії про цю схему прекрасно все: чиновник гарантував безперешкодний розгляд і погодження дозвільних документів на проведення реконструкції нерухомості в межах історичного ареалу (!!!) Львова. Також у службових приміщеннях управління міськради та за місцем проживання архітекторки під час обшуків виявили передані кошти, а також дозвільну документацію», – повідомила Олена Шуляк.

На її думку, проблема знищення культурної спадщини, незаконна забудова мають своїх конкретних «героїв». «І у світлі останніх подій у Києві, коли історична спадщина нагло руйнується у всіх на очах, чітко розуміємо, що таких багато. Корупційна система з’їла практично всю країну, кожне велике місто», – каже Олена Шуляк.

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За її словами, реформа містобудування – це про реальне включення громадськості до процесів містобудування, про реальну і масову цифровізацію процесів видачі дозвільної документації плюс високу відповідальність усіх сторін. «Все це прописано у конкретних статтях закону. І тільки реалізувавши цю реформу, Україна нарешті позбудеться бездумної забудові міст і відновить повагу до історичного минулого», – впевнена Олена Шуляк.

Нагадаємо, група депутатів Верховної Ради України пропонує відновити обов’язкове звітування партій. Ініціатором законопроєкту виступив віцеспікер Олександр Корнієнко, а також «слуги» Давид Арахамія, Олена Шуляк, голова фракції «Голос» Олександра Устінова та низка інших нардепів.