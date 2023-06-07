Війна з Росією буде тривалою – Міллі

Міллі: «Подібно до битви за Нормандію, чи будь-якої іншої великої битви, війна – це плата»

За словами Міллі, ЗСУ добре підготовлені до контрнаступу, але війна триватиме протягом тривалого часу

Бойові дії на території України останнім часом стали більш інтенсивними. ЗСУ добре підготовлені до контрнаступу, але війна триватиме протягом тривалого часу. Про це заявив керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє AP.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Подібно до битви за Нормандію, чи будь-якої іншої великої битви, війна – це плата. Будуть дні, коли ви спостерігатимете велику активність, а будуть дні, коли активності буде дуже мало. Будуть наступальні дії та дії захисту. Тож це буде двостороння боротьба протягом тривалого часу», – заявив Міллі.

За оцінками військового, українські сили добре захищали свою країну з моменту повномасштабного російського вторгнення. Навчання та зброя, що згодом надали союзники добре підготували українських військових до проведення контрнаступальних дій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для цього було проведено багато підготовки, багато поставок, багато боєприпасів було надано іншими країнами, включаючи Сполучені Штати. Я думаю, що вони готові до того, що вони вважають за потрібне зробити, незалежно від типу операції, яку вони проводять», – зазначив генерал.

Нагадаємо, епіцентром бойових дій залишається схід. На Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони в наступ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначається, що ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Наразі ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту.

До слова, триває 469-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.