Маляр розповіла, хто замінить її на посаді заступниці міністра оборони (фото)

Маляр поділилася фото з Калмиковою, зробленим у дні звільнення Києва та області

Новою заступницею очільника Міноборони стала Наталія Калмикова

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що вже передала всі свої справи новій заступниці очільника Міноборони. Нею стала Наталія Калмикова.

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Маляр також підтримала Калмикову з призначенням на посаду. Самі жінки знайомі вже доволі довго.

«Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці Міністра Оборони. Вчора справи їй передала», – написала Маляр.

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Також Ганна Маляр поділилася фото, зробленим у дні звільнення Києва та області, де вона позує разом із новою заступницею міністра оборони. Маляр зазначила, що тоді всі були об'єднані заради захисту української столиці від ворогів.

Новою заступницею очільника Міноборони стала Наталія Калмикова фото: Ганна Маляр

Зазначимо, Наталія Калмикова є виконавчим директором Українського ветеранського фонду. Закінчила Вінницький національний медичний університет та Вінницьку академію неперервної освіти за спеціальністю «Магістр публічного управління».

Обіймала посади: продукт-менеджерки у компанії Delta Medical PoE (червень 2008 – травень 2017), керівниці військового відділу у БО МБФ «Повернись живим» (червень 2017 – січень 2021), радниці з гендерних питань Командувача Сухопутних військ ЗСУ (червень 2021 – листопад 2021).

Нагадаємо, кабінет міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.

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До стало відомо, що новий міністр оборони України Рустем Умєров останні дні проводив активні консультації із кандидатами у свої заступники і вже подав на погодження до Офісу президента список.