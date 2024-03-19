Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міністр Кулеба відвідає Індію з робочим візитом: названо дати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр Кулеба відвідає Індію з робочим візитом: названо дати
Повідомлення про майбутній візит Кулеби з'явилися за кілька днів після того, як радник із національної безпеки Індії Аджіт Довал поговорив телефоном із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком
фото скріншот відео

Це буде перший візит високопоставленого українського чиновника до Індії з початку війни

Наприкінці березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію. Про це повідомляє The Hindu.

Дипломатичне джерело видання повідомило, що повідомлення про майбутній візит Кулеби з'явилися за кілька днів після того, як радник із національної безпеки Індії Аджіт Довал поговорив телефоном із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Видання підкреслило, що за візитом Кулеби пильно спостерігатимуть, оскільки це буде перший візит високопоставленого українського чиновника до Індії з початку війни.

Війна привернула увагу індійських ЗМІ після того, як газета The Hindu опублікувала повідомлення про те, що кількох індійців ошукали шахрайські агентства з працевлаштування для роботи помічниками російських військових на фронті бойових дій з Україною.

У перші місяці війни також з'являлися повідомлення про те, що Україна залучила деяких індійців-нерезидентів, які добровільно погодилися діяти на боці України. Очікується, що ці питання будуть порушені під час візиту Кулеби до Індії.

Нагадаємо, Індія приєдналася до Росії, США, Великої Британії та Франції, провівши минулого тижня перше успішне випробування своєї ракети, здатної нести кілька боєголовок на відстань до 5 тис. км. Федерація американських вчених, вашингтонський аналітичний центр, назвав космічний проєкт Індії «тривожним знаком», оскільки прем’єр-міністр Нарендра Моді, який бажає залишитися на третій термін на посаді, високо оцінив запуск Agni-V.

Читайте також: Головний партнер може зрадити Росію? Індія думає над відправкою снарядів Україні
Теги: Дмитро Кулеба Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник українського МЗС наголосив, що Польща «має чітке розуміння, хто є нашим спільним ворогом»
Кулеба обговорив з польською владою блокаду кордону
22 лютого, 17:19
Вибухи у Полтаві, дві країни ЄС підтримали закупівлю боєприпасів для ЗСУ: головне за ніч
Вибухи у Полтаві, дві країни ЄС підтримали закупівлю боєприпасів для ЗСУ: головне за ніч
27 лютого, 06:50
Не тільки Навальний, але й низка інших людей вважаються жертвами режиму Путіна
Приватний морг Путіна. Хроніка жахливих злочинів
21 лютого, 10:10
Німеччина працює із низкою країн для пошуку озброєння для України
Головний партнер може зрадити Росію? Індія думає над відправкою снарядів Україні
26 лютого, 10:02
Населення Індії та Китаю все ще сильно залежать від вугілля
Викиди вуглекислого газу у світі сягли рекорду: The Wall Street Journal назвала винних
5 березня, 12:51
За схемою до Росії було відправлено близько 35 осіб з Індії
В Індії ліквідовано мережу, яка заманювала чоловіків до РФ на війну проти України
8 березня, 15:01
Рахманін заявив, що Поліщук виявився ефективним на своєму місці, на відміну від Тарана
Перед Залужним ще два генерали стали послами: нардеп Рахманін назвав прізвища
14 березня, 18:53
Кулеба подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, «який допоможе нашому народу протистояти російській агресії»
Кулеба висловився про затримку допомоги Вашингтона Києву
16 березня, 22:00
Міністр закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення та прискорення постачання зброї та боєприпасів
Україна отримає €5 млрд на військову підтримку від фонду миру – МЗС
Вчора, 19:52

Політика

Міністр Кулеба відвідає Індію з робочим візитом: названо дати
Міністр Кулеба відвідає Індію з робочим візитом: названо дати
В Севастополі окупанти затримали хлопця за «антивоєнний» заклик у бюлетені
В Севастополі окупанти затримали хлопця за «антивоєнний» заклик у бюлетені
Головне управління розвідки прокоментувало чутки про наступ росіян з півночі
Головне управління розвідки прокоментувало чутки про наступ росіян з півночі
Білий дім відреагував на слова Макрона щодо відправки французьких військ в Україну
Білий дім відреагував на слова Макрона щодо відправки французьких військ в Україну
Головнокомандувач ЗСУ назвав запоруку переваги над ворогом: який пріоритет у Сирського
Головнокомандувач ЗСУ назвав запоруку переваги над ворогом: який пріоритет у Сирського
Зеленський: Цього року вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво
Зеленський: Цього року вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
99K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
62K
Зерно на коліях. Українська активістка у Польщі просить співвітчизників гостро не реагувати
59K
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
21K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком
15K
Аналітик, що співпрацює з Міноборони, висміяв звіти «британської розвідки»

Новини

Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Сьогодні, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Вчора, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Вчора, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua