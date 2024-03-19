Міністр Кулеба відвідає Індію з робочим візитом: названо дати

Повідомлення про майбутній візит Кулеби з'явилися за кілька днів після того, як радник із національної безпеки Індії Аджіт Довал поговорив телефоном із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком

Це буде перший візит високопоставленого українського чиновника до Індії з початку війни

Наприкінці березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію. Про це повідомляє The Hindu.

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Дипломатичне джерело видання повідомило, що повідомлення про майбутній візит Кулеби з'явилися за кілька днів після того, як радник із національної безпеки Індії Аджіт Довал поговорив телефоном із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Видання підкреслило, що за візитом Кулеби пильно спостерігатимуть, оскільки це буде перший візит високопоставленого українського чиновника до Індії з початку війни.

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Війна привернула увагу індійських ЗМІ після того, як газета The Hindu опублікувала повідомлення про те, що кількох індійців ошукали шахрайські агентства з працевлаштування для роботи помічниками російських військових на фронті бойових дій з Україною.

У перші місяці війни також з'являлися повідомлення про те, що Україна залучила деяких індійців-нерезидентів, які добровільно погодилися діяти на боці України. Очікується, що ці питання будуть порушені під час візиту Кулеби до Індії.

Нагадаємо, Індія приєдналася до Росії, США, Великої Британії та Франції, провівши минулого тижня перше успішне випробування своєї ракети, здатної нести кілька боєголовок на відстань до 5 тис. км. Федерація американських вчених, вашингтонський аналітичний центр, назвав космічний проєкт Індії «тривожним знаком», оскільки прем’єр-міністр Нарендра Моді, який бажає залишитися на третій термін на посаді, високо оцінив запуск Agni-V.