Міністр Немчінов вибачився за свої пости у Facebook проти Зеленського



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Немчінов пояснив свою позицію і вибачився перед депутатами від «Слуги народу»

Новий міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов на засіданні фракції «Слуга народу» вибачився за висловлювання у соціальних мережах, які свідчили про його антипатію до президента Володимира Зеленського

Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, пише «Уніан».

Корнієнко зазначив, що на засіданні фракції також був присутній Немчінов.

«Ми поговорили про ту інформаційну ситуацію, яка сьогодні сталася, ми знайшли порозуміння з міністром», - розповів Корнієнко.

За словами Корнієнка, Немчінов пояснив свою позицію і вибачився.

При цьому Корнієнко зауважив, що «вибачатися за минуле - це така історія, але він вибачався і говорив про свою позицію на той час». І додав, що Немчінов є професіоналом, і тому деякі політичні моменти «можна відкладати».

Він також додав, що Немчінов розповів про свою бесіду з президентом, і, за його словами, вони знайшли взаєморозуміння.

Раніше стало відомо, що «слуги народу» викликали наступника Дубілета «на килим» за критичні дописи в соцмережі.

Нагадаємо, у ЗМІ були оприлюднені коментарі і пости Немчинова у соцмережах під час президентської кампанії, з яких видно, що він підтримував Петра Порошенка, а деякі його репліки щодо Зеленського були досить негативними.

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.