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Помер британський фінансист лорд Джейкоб Ротшильд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Помер британський фінансист лорд Джейкоб Ротшильд
Похорон Ротшильда відбудеться відповідно до єврейських звичаїв на невеликій сімейній церемонії
фото: Джейкоб Ротшильд/Fаcebook

Ротшильд належав до відомої династії банкірів і мав титул лорда

Сьогодні, 26 лютого у віці 87 років помер британський інвестиційний банкір та бізнесмен із родини Ротшильдів – лорд Джейкоб Ротшильд. Про це повідомляється на сайті маєтку Уоддесдон.
Як зазначається в заяв причина смерті наразі невідома.

«Фонд Ротшильдів і маєток Уоддесдон з глибоким сумом повідомляють про смерть лорда Ротшильда, бізнесмена, підприємця, філантропа та культурного лідера. Його дуже не вистачатиме його родині, колегам та численним друзям», – йдеться у повідомленні.

Також видання Independent підтвердило інформацію про смерть банкіра із посиланням на заяву сім'ї.

«Наш батько Джейкоб посідав значне місце у житті багатьох людей. Він був чудовим фінансистом, поборником мистецтва та культури, відданим державним службовцем, прихильником благодійності. В Ізраїлі та єврейській культурі - захисником навколишнього середовища. Улюбленим другом, батьком і дідусем», – йдеться у заяві сім'ї.

Джейкоб Ротшильд розпочав свою кар'єру в банку сім'ї Ротшильдів NM Rothschild & Sons у 1963 році. У 1980 році він разом із сером Марком Вайнбергом став співзасновником J Rothschild Assurance Group, яка зараз відома як St James's Place. Він також заснував Windmill Hill Asset Management для управління благодійним портфелем сім'ї. Протягом кар'єри обіймав низку високих посад, був заступником голови BSkyB та голови опікунської ради Національної галереї.

Похорон Ротшильда відбудеться відповідно до єврейських звичаїв на невеликій сімейній церемонії. Згодом буде встановлено меморіал для вшанування його життя.

Ротшильд, який належав до відомої династії банкірів і мав титул лорда, у 1988-2019 роках був головою ради директорів фонду RIT Capital Partners, а в 1985-1991 роках очолював раду піклувальників Лондонської національної галереї.

Як зазначається, Джейкоб Ротшильд відіграв значну роль у благодійності у Великій Британії. 4-й барон Ротшильд розпочинав свою кар'єру в сімейному банку в 1963 році, після чого став одним із творців Групи страхових компаній. У 2020 році за заслуги перед герцогством Корнуол він був призначений командиром Королівського Вікторіанського ордену.

Нагадаємо, 21 лютого, стало відомо про смерть депутата чотирьох скликань, Героя України, багаторічного політв'язня радянських концтаборів та співавтора Конституції України Степана Хмари

Теги: Велика Британія фінанси смерть

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