Уряд погодив призначення заступника голови Хмельницької ОДА

Заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації став Владислава Фалюша

Кабінет Міністрів України погодив призначення Владислава Фалюша заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Уряд на своєму засіданні погодив призначення заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Владислава Фалюша.

«Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Фалюша Владислава Валерійовича заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації», – написав Мельничук у Telegram.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем можливі кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Зеленський заявив про необхідність вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в Кабміні.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна.

До слова, Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергія Орлова.