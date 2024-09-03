Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд погодив призначення заступника голови Хмельницької ОДА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд погодив призначення заступника голови Хмельницької ОДА
фото: з відкритих джерел

Заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації став Владислава Фалюша

Кабінет Міністрів України погодив призначення Владислава Фалюша заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Уряд на своєму засіданні погодив призначення  заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Владислава Фалюша. 

«Кабінетом Міністрів України погоджено призначення Фалюша Владислава Валерійовича заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації», – написав Мельничук у Telegram.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем  можливі кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Зеленський заявив про необхідність вирішити питання з великою кількістю виконувачів обов'язків міністрів в Кабміні.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна. 

До слова, Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергія Орлова.

Читайте також:

Теги: уряд звільнення Хмельниччина Хмельницкая область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новим командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України буде Анатолій Кривоножко
Стало відомо, хто замінить Олещука на посаді командувача Повітряних Сил
30 серпня, 20:34
Робоча група погодила збільшення військового збору з доходів українців з 1,5% до 5%
Підвищення податків: плани уряду несподівано провалилися
28 серпня, 15:08
В'ячеслав Негода у 90-х був мером Тернополя
Тернопільщина отримала нового керівника
24 серпня, 16:41
Рішення про пільгову ціну на газ діятиме до 30 квітня 2025 року
Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ
23 серпня, 18:09
Німеччина намагається збалансувати бюджет, тож уряд Шольця перебуває під тиском
Тиск на Шольца зростає: NYT пояснило, чому Україна ризикує лишитись без допомоги Німеччини
23 серпня, 12:05
Пенсіонер зобов'язаний повідомити Пенсійний фонд про своє працевлаштування або початок підприємницької діяльності протягом 10 днів
Пенсійний фонд попереджає про штрафи: хто з пенсіонерів може опинитися під прицілом
22 серпня, 22:15
Проєктом передбачено формування переліку громадян чоловічої статі з 16 до 60 років
Кабмін хоче автоматично верифікувати дані призовників та військовозобовʼязаних
16 серпня, 12:57
Раніше Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямував 9,3 млрд грн на програму швидкої відбудови для 13 регіонів країни
Кабмін виділив 2,6 млрд грн на відновлення населених пунктів після обстрілів РФ
13 серпня, 12:26
Хейло став заступником Галущенка на початку вересня 2023 року
Кабмін звільнив заступника міністра енергетики, якого правоохоронці спіймали на хабарі
12 серпня, 11:15

Політика

Законопроєкт про збільшення податків: парламент провалив голосування
Законопроєкт про збільшення податків: парламент провалив голосування
Рада в першому читанні підтримала збільшення видатків на оборону
Рада в першому читанні підтримала збільшення видатків на оборону
Звільнено першого заступника директора НАБУ
Звільнено першого заступника директора НАБУ
Уряд погодив призначення заступника голови Хмельницької ОДА
Уряд погодив призначення заступника голови Хмельницької ОДА
Звільнення Кудрицького: хто може змінити голову «Укренерго» на посаді
Звільнення Кудрицького: хто може змінити голову «Укренерго» на посаді
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
22K
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
20K
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
13K
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
12K
ЗСУ просунулися вперед у Курській області – ISW

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua