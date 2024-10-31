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АРМА виставила на продаж 35 картин з колекції Медведчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
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АРМА виставила на продаж 35 картин з колекції Медведчука
Усього на продаж буде виставлено 136 картин із колекції Віктора Медведчука
фото: АРМА

«Запрошуємо долучитися до аукціону, який відбудеться вже 13 листопада 2024 року, аби мати можливість стати власником унікальних картин», – додали в АРМА

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) виставило на Prozorro.Продажі 35 картин з колекції екснардепа Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Там зазначили, що від сьогодні організатор додаватиме нові лоти на Prozorro.Продажі, поки не буде виставлена вся частина колекції Віктора Медведчука, що складається зі 136 картин.

«Запрошуємо вас долучитися до аукціону, який відбудеться вже 13 листопада 2024 року, аби мати можливість стати власником цих унікальних картин», – додали в АРМА.

Агентство нагадало, що раніше колекція у 136 картин була оцінена у майже 4 мільйонів гривень. У той же час зазначається, що експерти Національного художнього музею України оглянули всього 285 картин. З них – 149 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Ці 149 картин мали бути передані до українських музеїв, але законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами не набрав достатньої кількості голосів. Тож, до схвалення змін, які агентство буде ініціювати далі, картини як речові докази зберігатимуться в Національному художньому музеї.

Також АРМа нагадує, що раніше вже було реалізовано колекцію дороговартісних годинників, автомобіль марки Майбах, квадроцикли та баггі.

Нагадаємо, у середині серпня 2024 року на офіційні електронні скриньки Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань надійшли заяви про злочин, на яких стояв підпис голови ради громадського руху «Інша Україна», ексдепутата Віктора Медведчука. Про це вдалося дізнатися журналістам, йдеться у розслідуванні «Главкома». Так, заявник із РФ вимагав, щоб українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Медведчук побачив у діях згаданих державних діячів ознаки злочину за статтею 109 Кримінального кодексу («Захоплення державної влади»).

Віктор Медведчук був народним депутатом України II–IV та IX-го скликань, одним із керівників забороненої проросійської партії ОПЗЖ, першим заступником голови Верховної Ради України (лютий 2000 – грудень 2001), головою Адміністрації колишнього президента України Леоніда Кучми (2002–2005) та неофіційним власником закритих проросійських пропагандистських телеканалів «Перший незалежний», «112 Україна», ZIK та NewsOne.

Зазначимо також, що Віктору Медведчуку повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України. 

Як повідомляв «Главком», за даними контррозвідки СБУ, Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни. 

Як відомо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука. Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» в обмін на 200 українських захисників. 

До слова, Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.

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Теги: законопроєкт АРМА ProZorro автомобіль музеї Віктор Медведчук

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