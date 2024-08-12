В Україні з’являться е-направлення на ВЛК: заступниця Умєрова розповіла деталі

У направленні на ВЛК буде QR-код, за яким лікарі зможуть ідентифікувати людину

Міноборони консультується з Міністерством охорони здоровʼя щодо впровадження електронних направлень на ВЛК через «Резерв+»

Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоровʼя працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі УП.

«Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити електронні направлення на ВЛК через «Резерв+» як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців», – зазначила посадовиця.

Черногоренко зазначила, що найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.

Як зазначила посадовиця, відомства також працюють над створенням електронної системи для військових лікарів, в якій відображатиметься вся інформація про лікування бійців. Черногоренко уточнила, що зараз такі дані можна отримати в центральній базі будь-яких госпіталю або лікарні, якщо зробити запит.

Зокрема, за словами Черногоренко, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів. Заступниця Умєрова уточнила, що такий механізм планують впровадити до кінця 2024 року.

Нагадаємо, військовозобов'язаним, які мають бронювання від мобілізації не потрібно проходити військово-лікарську комісію.

До слова, Міністерство оборони України планує перетворити застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК, щоб онлайн можна було отримати всі ті ж послуги, що й офлайн. Зокрема, планується реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Як повідомлялося, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть мобілізувати навіть заброньовану особу, якщо вона не повідомила про своє бронювання.