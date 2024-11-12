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Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
фото: Центр Нацспротиву

Ворог використовує залізниці суто з військовою метою

На тимчасово окупованих територіях ворог не платить гроші залізничникам. У зв'язку з цим зростає заборгованість. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що Кремль захопивши залізничну інфраструктуру на українських територіях, які в окупації, місяцями не виплачує заробітну плату місцевим залізничникам, які не виїхали з регіону. Як наслідок, створений залізничний окупаційний оператор не доукомплектований працівниками.

Водночас, поки пропаганда РФ обіцяє відновити пасажирське сполучення, ворог використовує залізниці суто з військовою метою. і навіть більше, окупанти перетворили депо на ремонтні бази пошкодженої техніки. 

Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях Херсонщини грабують у фермерів весь врожай.

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України. 

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Окрім того, стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

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Теги: окупанти пропаганда війна гроші опалення Харківщина ворог росіяни

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