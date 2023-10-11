Хто з політиків відвідав церемонію прощання з Матвієнко: несподівані імена (фото)

Не дивлячись на те, що церемонія мала закінчитись о 13:00, в черзі тисячі людей

Сьогодні у Києві проходить церемонія прощання з легендою української сцени, Народною артисткою України Ніною Матвієнко. Біля Національної філармонії України утворилася черга – українці прийшли попрощатися з улюбленою артисткою з квітами, присутня і сім'я артистки.

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Церемонію прощання відвідав мер Києва, Віталій Кличко. Він особисто висловив співчуття родині Ніни Матвієнко. Серед відомих діячів також Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Проте на прощання прийшли і політики, деякі з яких майже не з'являються у інформаційному просторі нашої країни та ведуть непублічний спосіб життя. Зокрема, у черзі помітили голову Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайла Цимбалюка та екснардепа Вячеслава Кириленка.

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Також попрощатись з Народною артисткою прийшли колишні народні депутати Павло Мовчан та Микола Жулинський. Вони терпляче стоять у черзі, не дивлячись на те, що вона налічує тисячі людей.

Попрощатися з Ніною Матвієнко прийшла і перша уповноважена Верховної Ради України з прав людини (з 1998 по 2012 рік) Ніна Карпачова. Вона обіймала посаду народного депутата 5-го скликання, а у 2021 році була обрана віце-президентом Європейського інституту омбудсмана.

Крім того, церемонію прощання з легендою української сцени відвідав і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він потрапив до потрапив до об'єктивів фотографів поруч з труною артистки.

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Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Причини смерті жінки наразі невідомі.

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Також ми писали, що попрощатися зі співачкою приїхали й солісти українського національного хору ім. Г. Верьовки, в якому Матвієнко працювала 21 рік. Хор вшанував пам'ять артистки, виконавши композицію «Вічна пам'ять».