Херсонес Таврійський внесено до списку спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою

Сибіга: Ми вітаємо це рішення

ЮНЕСКО внесла об'єкт всесвітньої спадщини «Стародавнє місто Таврійський Херсонес та його хору» до списку об'єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

Рішення було прийнято сьогодні в рамках Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на своїй 48-й сесії.

«Ми вітаємо це рішення. Цей об'єкт, розташований в українському Криму, який тимчасово окупований Росією, перебуває під постійною загрозою та зазнає пошкоджень і руйнувань з боку російських окупаційних влад», – наголосив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Міністерство пояснило, що рішення закликає міжнародну спільноту посилити співпрацю задля запобігання незаконному обігу культурних цінностей походженням із тимчасово окупованого Криму.

До слова, російські окупанти знищили пам’ятку археології світового значення – руїни античного міста Херсонес у Криму. Росіяни підмінюють оригінальні пам’ятки новобудовами, руйнуючи їх автентичність. На місці розкопок окупанти спорудили новий відкритий театр. Деякі археологічні знахідки вивезли до російських музеїв.