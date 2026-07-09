Тищенко сплатив заставу у справі про «кришування» кол-центрів

Тищенко заперечує всі обвинувачення

Народний депутат Микола Тищенко вніс 10 млн грн застави, яку раніше визначив Вищий антикорупційний суд як запобіжний захід у справі про вимагання неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами адвоката нардепа, заставу вже сплачено.

«За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа», – зазначив захисник.

Водночас він повідомив, що рішення щодо подання апеляційної скарги на запобіжний захід ще не ухвалене. «Лише вчора ми отримали повний текст рішення суду. У нас є строк на подання апеляції, але поки що рішення щодо цього не прийнято», – сказав адвокат.

Нагадаємо, 3 липня Вищий антикорупційний суд обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн. Також суд зобов'язав нардепа носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не залишати Київ без дозволу слідства чи суду, прибувати за викликом і не спілкуватися зі свідками.

29 червня НАБУ і САП повідомили Тищенку про підозру у вимаганні понад $1 млн за «вирішення питання» з діяльністю кол-центрів, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, і внесенні недостовірних відомостей до декларації.

За версією слідства, депутат обіцяв використати свої повноваження для втручання в роботу окремих кол-центрів в обмін на хабар. Крім того, правоохоронці вважають, що він легалізував 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною та відобразив ці кошти у декларації як законний дохід. Сам Тищенко заперечує всі обвинувачення.

До слова, Тищенко приніс на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) шматок сала.