«Київ вас хрестив, Київ вас і відспіває!». Тимошенко звернулася до росіян після нічного удару

Лідерка «Батьківщини» заявила, що масований ракетний обстріл Києва не зламає українців і завершила звернення символічною фразою про столицю

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відреагувала на масований ракетний удар Росії по Києву та звернулася до росіян. Вона заявила, що країна-агресорка відповідає на все лише ракетами, але не уникне відповідальності за свої злочини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Тимошенко.

Політикиня наголосила, що лише за десять хвилин Росія випустила по Києву 19 ракет. «19 ракет на Київ за 10 хвилин! Немає у них совісті, людяності, історії, культури, розуму і бензину. Є тільки ракети. І є тваринний страх за наслідки своїх страшних злочинів. Київ вас хрестив, Київ вас і відспіває!», – написала Тимошенко.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих. Через масований ворожий обстріл у столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту на деяких вулицях.

Як повідомлялося, якість повітря в столиці погіршилася. Рівень забрудненості може спричиняти дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, зокрема астмою, а також у людей із серцевими хворобами, дітей і літніх людей.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста.