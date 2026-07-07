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ВАКС дозволив зняти електронний браслет з ексвіцепрем'єра Чернишова

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ВАКС дозволив зняти електронний браслет з ексвіцепрем'єра Чернишова
Чернишов і надалі зобов'язаний здати паспорт та не спілкуватися з фігурантами справи
фото: Facebook/Олексій Чернишов

Суд скасував лише один із процесуальних обов'язків ексвіцепрем'єра

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП щодо продовження процесуальних обов'язків колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Слідчий суддя ВАКС Віктор Ногачевський вирішив не продовжувати для Чернишова обов'язок носити електронний засіб контролю. Найближчим часом електронний браслет із нього знімуть.

Водночас суд продовжив дію інших процесуальних обов'язків. Зокрема, Чернишов має:

  • повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
  • прибувати за викликом детектива, прокурора та суду;
  • утримуватися від спілкування з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом та низкою інших фігурантів справи;
  • здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, 23 червня 2025 року НАБУ і САП повідомили Олексію Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

Згодом, у листопаді 2025 року, правоохоронці в межах операції «Мідас» заявили, що задокументували передачу колишньому віцепрем'єру понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. За даними слідства, останні 500 тис. доларів були передані вже його дружині після того, як Чернишов отримав підозру в іншому кримінальному провадженні.

У САП також заявляли, що, за версією слідства, Чернишов міг брати участь у корупційній схемі в енергетичній сфері щонайменше з лютого по травень 2025 року та отримати близько 55 млн грн неправомірної вигоди.

У листопаді 2025 року ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 51 млн грн. Після внесення застави він вийшов із СІЗО.

Відтоді суд неодноразово продовжував дію покладених на нього процесуальних обов'язків. Востаннє їх було продовжено 22 червня 2026 року до 4 серпня. Тепер суд скасував лише обов'язок носити електронний браслет, залишивши всі інші обмеження чинними.

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Теги: Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд Олексій Чернишов Операція «Мідас»

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