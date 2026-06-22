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Помер екснардеп та ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Олександр Рябека

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Помер екснардеп та ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Олександр Рябека
Олександр Рябека помер у віці 67 років
фото з відкритих джерел

У Верховній Раді висловили співчуття рідним, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Олександра Рябеку

Помер народний депутат України V та VI скликань, колишній член фракції «Батьківщина», науковець і правозахисник Олександр Рябека. Про його смерть повідомили у Верховній Раді України, пише «Главком».

У парламенті Рябека очолював підкомітет із питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Також він був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Помер екснардеп та ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Олександр Рябека фото 1

Голова політичної партії «Батьківщина»Юлія Тимошенко згадала свого соратника як людину, якій «завжди було мало роботи» і яка «не вміла бути байдужою».

«Колишній військовий, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, вчитель і викладач. Дуже порядна і чесна людина. Людина, яка точно знала, що таке гідність і честь. Шкода, дуже шкода. Вічна пам'ять...», – написала вона.

У Верховній Раді висловили співчуття рідним, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Олександра Рябеку.

Раніше стало відомо, що помер народний депутат України II скликання Вячеслав Бєльський.

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Теги: Батьківщина депутат смерть

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Помер екснардеп та ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Олександр Рябека
Помер екснардеп та ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Олександр Рябека
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