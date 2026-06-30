Справа Тимошенко: Європейська народна партія ухвалила резолюцію

Найбільша політична сила на європейському континенті виступила проти використання правосуддя для політичного тиску

Європейська народна партія одноголосно ухвалила резолюцію «Європейське майбутнє України, демократична стійкість і політичний плюралізм», яка стала реакцією на справу проти лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 82 партії та партнери з 43 країн, Президент Європейського Парламенту Роберта Мецола, Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, дев'ять голів країн-членів ЄС та три голови країн, які не є членами ЄС, дев'ять членів Європейської Комісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.

У резолюції, яку було проголосовано під час Політичної Асамблеї ЄНП у Відні, найбільша політична партія Європи засудила політично мотивовані переслідування лідерів опозиції та закликала українську владу ніколи не використовувати кримінальну юстицію як інструмент політичного тиску на демократичну опозицію.

У документі також наголошується на «важливості захисту багатопартійної демократії та парламентського політичного плюралізму як невід’ємних елементів демократичного розвитку України та європейського майбутнього».

Нагадаємо, раніше Харківська правозахисна група оцінила справу Тимошенко і оприлюднила несподівані висновки.

Між тим, Юлія Тимошенко від початку відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та називає справу проти себе політичним переслідуванням. Захист лідерки «Батьківщини» домігся рішень Вищого антикорупційного суду про скасування раніше встановлених обмежень, зокрема Юлії Тимошенко дозволено виїжджати за кордон для політичної та парламентської діяльності.

Справа лідерки «Батьківщини» також перебуває під моніторингом міжнародних і європейських правозахисних організацій. Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи вже виступили проти переслідування Юлії Тимошенко, закликавши забезпечити чесне розслідування справи. Вони вказали на ігнорування практики Європейського суду з прав людини, а також висловили занепокоєння через можливий монтаж аудіозапису розмови та наголосили на необхідності проведення незалежного аналізу.

Представники Європарламенту також були здивовані тим, що слідство не надало захисникам Тимошенко доступу до аудіофайлу записаної розмови для проведення незалежної експертизи.