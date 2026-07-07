ВАКС скасував процесуальні обов'язки, покладені на Тимошенко

Наступне підготовче засідання у справі відбудеться 22 липня

Вищий антикорупційний суд скасував процесуальні обов’язки, покладені на лідерку депутатської фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«З моменту направлення обвинувального акту до суду я втратила процесуальний статус підозрюваної та набула інший процесуальний статус, а кримінальне провадження перейшло в стадію судового провадження. За таких обставин припинили існування процесуальні передумови і часові межі дії ухвали слідчого судді від 7 травня, яка була постановлена виключно на стадії досудового розслідування щодо підозрюваної особи», – зазначила Тимошенко.

Наступне підготовче засідання у справі відбудеться 22 липня.

Нагадаємо, увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася ними підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань. 14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені кошти були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії. За словами Тимошенко, її співрозмовником на оприлюдненому аудіозаписі був нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін, стосовно якого є кримінальна справа в НАБУ. Вона наполягала, що Копитін сам запропонував їй співпрацю, бо виступає проти політики своєї фракції та президента.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами. 23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави. 26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною.

16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенко. 26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».

Зокрема, у травні 2026 Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно керівниці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у справі про надання неправомірної вигоди народним депутатам.

До слова, у липні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволенні клопотання керівниці фракції Верховної Ради «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо передачі її кримінального провадження до іншого суду.