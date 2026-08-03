Кабмін суттєво розширив штат мовного омбудсмена: з'явиться 25 нових посад

Збільшення кількості працівників має дозволити вже з наступного року призначити представників Уповноваженого в більшості областей України

Кабінет Міністрів України збільшив граничну чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови з 40 до 65 штатних одиниць. Рішення ухвалили на виконання постанови Верховної Ради про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Олени Івановської.

Таким чином штат Секретаріату мовного омбудсмена збільшиться на 25 посад. Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська подякувала уряду за підтримку та зазначила, що рішення посилить інституційну спроможність її офісу.

«Дякуємо представникам Уряду і, зокрема, Прем'єр-міністру України Сергію Корецькому та Віцепрем'єр-міністру з питань гуманітарної політики – Міністру культури України Тетяні Бережній за всебічну підтримку, конструктивну співпрацю та вагомий внесок у посилення нашої інституційної спроможності. Збільшення штату дозволить вже з 2027 року забезпечити присутність представників Уповноваженого у більшості областей України», – наголосила Івановська.

За її словами, розширення кадрового потенціалу дасть змогу оперативніше реагувати на звернення громадян, посилити державний контроль за дотриманням мовного законодавства безпосередньо в регіонах, ефективніше взаємодіяти з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також забезпечити більш дієвий захист права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

Олена Івановська також зазначила, що представники Уповноваженого в регіонах займатимуться не лише реагуванням на порушення мовного законодавства, а й проводитимуть превентивну роботу, надаватимуть роз'яснення, здійснюватимуть моніторинг та співпрацюватимуть із місцевими громадами.

«Представник Уповноваженого в кожній області – це можливість не лише реагувати на порушення мовного законодавства, а й проводити превентивну роботу, надавати роз'яснення, здійснювати моніторинг, взаємодіяти з місцевими громадами, а також забезпечувати постійну присутність державної мовної політики в регіонах», – зауважила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спрямував понад 860 млн грн на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти. Фінансування охопить понад 100 проєктів у регіонах, зокрема створення нових майстерень і лабораторій, оновлення обладнання, підвищення енергоефективності, безпеки та безбар'єрності.