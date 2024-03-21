Головна Країна Політика
search button user button menu button

В уряді засіли агенти Кремля? Ексголова НАЗК гостро відреагував на закриття реєстру «спонсорів війни»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В уряді засіли агенти Кремля? Ексголова НАЗК гостро відреагував на закриття реєстру «спонсорів війни»
Новіков переконаний, що рішення щодо закриття реєстру не відповідає інтересам України, а уряд фактично діє проти Офісу президента
фото: glavcom.ua

«Росія і її агенти в Україні зацікавлені в тому, щоб реєстру не було», – Новіков

Кабмін вирішив закрити реєстр міжнародних спонсорів війни, яке впродовж двох років поповнювало Нацагентство з питань запобігання корупції. Колишній голова НАЗК Олександр Новіков в коментарі «Главкому» заявив, що це не відповідає інтересам України, а уряд фактично діє проти Офісу президента.

«19 квітня 2022 року міжнародною робочою групою Макфола-Єрмака було затверджено план санкції проти Росії. І в дев’ятому розділі цього плану зазначено, що треба створити і опублікувати реєстр всіх міжнародних компаній, які все ще діють в Росії і Білорусі. На сайті президента можна знайти плани санкцій, де прямо передбачено створення такої реєстру. Тобто фактично уряд діє проти Офісу президента в цьому випадку», – заявив він.

Новіков також нагадав, що, відповідно до Конституції України, Конвенції проти корупції, закону «Про запобігання корупції» і зобов'язань України перед Євросоюзом НАЗК є незалежним органом. «Тобто таке рішення уряду – це перевищення повноважень з його боку. І якщо НАЗК раптом виконає це рішення, воно діятиме не в повній відповідності до цих документів», – наголосив він.

Колишній голова НАЗК зазначив, що рішення уряду не  відповідає інтересам України. За його словами, завдяки роботі міжнародного реєстру, купа міжнародних компаній-«спонсорів війни» вийшли з РФ.

«Росія і її агенти в Україні зацікавлені в тому, щоб такого реєстру не було, щоб міжнародний бізнес продовжував працювати в Росії і підсилював її технологічно, менеджерськи і фінансово. Я впевнений, що на підготовку і прийняття такого рішення  вплинули якраз ті люди, які працюють в інтересах нашого ворога», – підкреслив Олександр Новіков.

Ексголова НАЗК заявив, що рішення уряду «знаходиться поза межами правового поля, є нелегітимним, не обов’язковим до виконання». 

Нагадаємо, 19 березня питання закриття списку спонсорів війни обговорювали на розширеному засіданні Кабміну в присутності секретаря РНБО, голови СБУ, генерального прокурора та голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Також у засіданні взяли участь представники іноземних посольств та Євросоюзу.

Міністерство закордонних справ розказало, що отримало численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку. За його інформацією, цей список негативно впливає на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії. Міністерство юстиції наголосило, що неприпустимо поширювати від імені держави таку інформацію без врегулювання на законодавчому рівні.

Рада національної безпеки й оборони зазначило, що вся вичерпна інформація щодо санкцій тепер міститься у Державному реєстрі санкцій, тому необхідності в додаткових інституціях більше немає. Національне агентство з питань запобігання корупції теж погодились, що існує питання щодо подальшого функціонування списку.

Читайте також: НАЗК вперше виключило компанію з переліку міжнародних спонсорів війни
Теги: росія реєстр Олександр Новіков НАЗК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Годинник судного дня показує «час безпрецедентної небезпеки» для людства
«Холодний мир» чи «Холодна війна 2.0»? Що веде світ до поразки Резонанс
6 березня, 10:30
Міжконтинентальна балістична ракета «Ярс»
Росія випробовує ядерну ракету «Ярс». Реакція Пентагону
2 березня, 08:59
Президент розповів, що провів декілька нарад щодо українського військового виробництва
Зеленський: У Чорному морі більше немає безпечних гаваней для росіян
5 березня, 20:03
Директор молдавської спецслужби заявив, що Росія розхитуватиме ситуацію в Молдові через провокування економічної кризи, та дестабілізації громадського спокою, що буде супроводжуватися потужною пропагандою
Євроінтеграція Молдови. Голова молдавських спецслужб викрив підступний план Росії
5 березня, 19:27
У Туві запроваджено режим надзвичайного стану регіонального значення
Вибух на ТЕЦ. Росія запровадила режим надзвичайної ситуації у сибірському регіоні (відео)
6 березня, 08:15
Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50
Британська розвідка пояснила, що означає для росіян втрата літака А-50
12 березня, 12:40
«Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху», – йдеться у заяві легіону
Російські добровольці розпочали нову спецоперацію на території РФ (відео)
12 березня, 08:20
Росіяни не надто хочуть брати зброю до рук за наказом Путіна
Скільки росіян готові воювати? Опитування продемонструвало цікаву тенденцію
17 березня, 10:56
ГУР зазначає, що на Херсонщині на початку березня окупанти влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували «неблагонадійних» українців
На окупованих територіях росіяни змушують українців брати участь у «виборах»: які методи використовують
16 березня, 14:18

Політика

В уряді засіли агенти Кремля? Ексголова НАЗК гостро відреагував на закриття реєстру «спонсорів війни»
В уряді засіли агенти Кремля? Ексголова НАЗК гостро відреагував на закриття реєстру «спонсорів війни»
Рада запустила процедуру ліквідації Запорізької облради
Рада запустила процедуру ліквідації Запорізької облради
До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер
До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
Рада ухвалила закон, важливий для європейської інтеграції країни
Рада ухвалила закон, важливий для європейської інтеграції країни
Нардеп назвав терміни розгляду понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію
Нардеп назвав терміни розгляду понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
22K
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
12K
Одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні
9082
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
5980
Наслідки масованого удару «Кинджалами»: у Києві вибухи, руйнування та поранені
5943
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба

Новини

«На вас дивиться Господь». Колишній глава уряду України звернувся до Конгресу США
Сьогодні, 14:13
Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»
Сьогодні, 13:52
«Російські війська гадки не мають, за що воюють» – адмірал НАТО
Сьогодні, 13:26
«Сталевий фронт» Ахметова передав бійцям вже шість тисяч дронів різних модифікацій
Сьогодні, 12:16
Ferrexpo звертає увагу на некоректну інформацію, що була розповсюджена деякими українськими ЗМІ
Вчора, 16:46
Бронювання працівників. Економіст прокоментував пропозицію про «35 тис. грн»
Вчора, 14:48

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua