В уряді засіли агенти Кремля? Ексголова НАЗК гостро відреагував на закриття реєстру «спонсорів війни»

«Росія і її агенти в Україні зацікавлені в тому, щоб реєстру не було», – Новіков

Кабмін вирішив закрити реєстр міжнародних спонсорів війни, яке впродовж двох років поповнювало Нацагентство з питань запобігання корупції. Колишній голова НАЗК Олександр Новіков в коментарі «Главкому» заявив, що це не відповідає інтересам України, а уряд фактично діє проти Офісу президента.

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«19 квітня 2022 року міжнародною робочою групою Макфола-Єрмака було затверджено план санкції проти Росії. І в дев’ятому розділі цього плану зазначено, що треба створити і опублікувати реєстр всіх міжнародних компаній, які все ще діють в Росії і Білорусі. На сайті президента можна знайти плани санкцій, де прямо передбачено створення такої реєстру. Тобто фактично уряд діє проти Офісу президента в цьому випадку», – заявив він.

Новіков також нагадав, що, відповідно до Конституції України, Конвенції проти корупції, закону «Про запобігання корупції» і зобов'язань України перед Євросоюзом НАЗК є незалежним органом. «Тобто таке рішення уряду – це перевищення повноважень з його боку. І якщо НАЗК раптом виконає це рішення, воно діятиме не в повній відповідності до цих документів», – наголосив він.

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Колишній голова НАЗК зазначив, що рішення уряду не відповідає інтересам України. За його словами, завдяки роботі міжнародного реєстру, купа міжнародних компаній-«спонсорів війни» вийшли з РФ.

«Росія і її агенти в Україні зацікавлені в тому, щоб такого реєстру не було, щоб міжнародний бізнес продовжував працювати в Росії і підсилював її технологічно, менеджерськи і фінансово. Я впевнений, що на підготовку і прийняття такого рішення вплинули якраз ті люди, які працюють в інтересах нашого ворога», – підкреслив Олександр Новіков.

Ексголова НАЗК заявив, що рішення уряду «знаходиться поза межами правового поля, є нелегітимним, не обов’язковим до виконання».

Нагадаємо, 19 березня питання закриття списку спонсорів війни обговорювали на розширеному засіданні Кабміну в присутності секретаря РНБО, голови СБУ, генерального прокурора та голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Також у засіданні взяли участь представники іноземних посольств та Євросоюзу.

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Міністерство закордонних справ розказало, що отримало численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку. За його інформацією, цей список негативно впливає на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії. Міністерство юстиції наголосило, що неприпустимо поширювати від імені держави таку інформацію без врегулювання на законодавчому рівні.

Рада національної безпеки й оборони зазначило, що вся вичерпна інформація щодо санкцій тепер міститься у Державному реєстрі санкцій, тому необхідності в додаткових інституціях більше немає. Національне агентство з питань запобігання корупції теж погодились, що існує питання щодо подальшого функціонування списку.