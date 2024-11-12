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Стало відомо, скільки разів «Слуга народу» змогла проголосувати монобільшістю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки разів «Слуга народу» змогла проголосувати монобільшістю
Востаннє «слуги» самостійно забезпечили 226+ голосів у лютому 2023 року
фото з відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгнення монобільшість спромоглася самостійно проголосували лише під час 16 голосувань

Фракція більшості у Верховній Раді «Слуга народу» спромоглася самостійно забезпечити 226+ голосів, необхідних для ухвалення рішень, лише у 14% усіх голосувань за п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання. Про це йдеться в досліджені «Чесно».

За результатами парламентських виборів у 2019 році «Слуга народу» змогла сформувати монокоаліцію у Верховній Раді. На початку скликання у фракції було 252 члени й донині там лишається 233 нардепи – тобто усе ще достатньо для самостійного ухвалення рішень виключно голосами «слуг». Утім, як показує аналіз голосувань, «Слуга народу» не спромоглася зберегти єдність протягом усіх п’яти років роботи Ради IX скликання.

Як зазначено в  дослідженні, за всю каденцію «слуги» віддали 226+ голосів за 1089 із майже 8 тис. проголосованих ініціатив (враховуючи процедурні): тобто лише у 14% випадків їм вдавалось самостійно забезпечити ухвалення рішень. У решті випадків депутатам з монокоаліції була потрібна підтримка інших фракцій та груп.

Зазначається, що  єдність «Слуги народу» була на піку на початку каденції Ради дев'ятого скликання. Зокрема чимало рішень було проголосовано монобільшістю у серпні-вересні 2019 року під час так званого «турборежиму». У листопаді того ж року «слуги» також дали 226+ голосів за ряд законопроєктів, пов’язаних з відкриттям ринку землі.

Скільки разів «Слуга народу» спромоглася дати 226+ голосів
Скільки разів «Слуга народу» спромоглася дати 226+ голосів
інфографіка: «Чесно»

Вже в березні 2020 року монобільшість забезпечила необхідний мінімум голосів за відставку уряду Олексія Гончарука і призначення прем’єром Дениса Шмигаля. Та після цього єдність у голосуваннях серед «слуг» почала стрімко спадати. Серед проєктів, що отримали 226+ голосів від «Слуги народу» також можна виділити закони, які були ухвалені протягом 2021 року, зокрема це: про всеукраїнський референдум (228 з 252 голосів); закон про деолігархізацію (229 з 279); закони про стимулювання цифрової економіки, про електронне резидентство, а також реформа Укроборонпрому.  

Як зазначено в досліджені, від початку повномасштабного вторгнення за останні два з половиною роки монобільшість спромоглася самостійно дати мінімальні 226 і більше голосів «за» лише під час 16 голосувань. Зокрема більшість «слуг» підтримали ряд пов’язаних з війною рішень – постанову про організацію роботи Ради в умовах воєнного стану, звернення до влади США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму, зміни в держбюджет 2022 року, зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом.

Як часто «Слуга народу» давала 226+ голосів для ухвалення рішень
Як часто «Слуга народу» давала 226+ голосів для ухвалення рішень
інфографіка: «Чесно»

Востаннє «слуги» самостійно забезпечили 226+ голосів у лютому 2023 року – під час голосування за призначення Василя Малюка головою СБУ.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» частіше натискали «проти» під час голосувань, однак після 24 лютого 2022 року ця тенденція змінилась.

До слова, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики від «Слуги народу» Данило Гетманцев у інтерв'ю «Главкому» раніше заявляв, що депутати, які хочуть скласти мандат, бояться відповідальності за важливі, але непопулярні рішення, які зараз приймає Рада.

Як повідомлялося, Україну на фронті захищають 355 місцевих депутатів із політичної партії «Слуга народу», 131 – працюють військовими медиками. 

Теги: депутат Верховна Рада партія Слуга народу

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