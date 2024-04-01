Невідомі обстріляли резиденцію прем'єра Лівії з гранатометів

Невідомо, чи був прем'єр у резиденції під час обстрілу

Резиденція глави уряду Лівії Абдул Хаміда Дбейби зазнала нападу, її обстріляли з гранатометів. Ніхто не постраждав. Про це повідомив агентству Reuters лівійський міністр.

Міністр, який говорив на умовах анонімності, підтвердив у своєму повідомленні, що атака завдала лише деякої шкоди. Він не розкрив жодних інших подробиць.

Два очевидці розповіли Reuters, що чули потужні вибухи біля моря в елітному районі Триполі, де розміщена резиденція глави уряду. Одна людина розповіла, що після звуків вибухів біля району працювали безпекові сили.

Невідомо, чи був прем'єр у резиденції під час обстрілу і хто міг здійснити напад.

Уряд національної єдності Дбейби розпочав роботу у 2021 році та мав об’єднати країну, проте парламент на сході Лівії перестав визнавати його легітимність наприкінці того ж року після невдалої спроби провести національні вибори, це призвело до тривалого політичного глухого кута.

На початку березня троє лідерів заявили, що погодилися з «необхідністю» формування нового об'єднаного уряду, який би контролював проведення довготривалих виборів. Дбейба пообіцяв не передавати владу новому уряду без проведення загальнонаціональних виборів.

До слова, 12 жовтня минулого року невідомі влаштували стрілянину та напали на відділення поліції в місті Єрусалим.