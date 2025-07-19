Поляки обурилися через промову українського посла: що їх розлютило?

У своєму зверненні Василь Боднар подякував за запрошення на «сумну, але дуже необхідну церемонію

Василь Боднар виголосив промову, а в мережі поширили лише її десятисекундний фрагмент

У соцмережах поширили неправдиву інформацію про промову посла України в Польщі пана Василя Боднара під час церемонії вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії в Хелмі. Користувачі обурювалися, що його виступ тривав лише 10 секунд, хоча це брехня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на українське посольство.

Ідеться про промову 11 липня в Хелмі, де відбувалися заходи з нагоди 82-х роковин Волинської трагедії. На тій церемонії разом із Боднарем, зокрема, виступив новообраний президент Кароль Навроцький.

Як розповіло видання Konkret24, у мережі обурювалися через промову дипломата, зокрема назвали її «глузуванням» та «нахабством».

«10-секундна промова про Волинь. Посол України Василь Боднар, здається, встановив новий рекорд Гіннеса з мінімалізму в дипломатії. Шкода, що в нього не було часу щось уточнити між вдихами», – написав один із користувачів X і прикріпив 16-секундний ролик з етеру Telewizja Republika.

На відео чути, як ведучий оголосив, що слово надають послу, а далі в кадрі зʼявився Боднар і сказав: «Красно дякую. Вшануйте пам’ять жертв Волинської різанини, і дякую за увагу. До побачення», після чого відійшов від мікрофона.

Допис із фейком про «10-секундну» промову переглянули вже понад 70 000 разів. Цей запис ширили й інші профілі. Користувачі були обурені через те, що Боднар буцімто так мало сказав із нагоди роковин Волинської трагедії.

Однак поширений ролик – лише фрагмент з етеру, а сама промова тривала значно довше. Боднар пояснив це під одним із популярних дописів із фейком: «Перепрошую, але мушу висловитися, бо це неправда. Дякую меру Хелма за запрошення та можливість виступити в присутності новообраного президента. Промова тривала близько 10 хвилин, і медіа мають запис».

Насправді у своєму зверненні дипломат подякував за запрошення на «сумну, але дуже необхідну церемонію» та погодився з тим, що майбутнє можна будувати лише на основі правди.

«Ми повинні відкрито говорити про цю історію. Звичайно, називати злочин злочином. Ми повинні попросити вибачення, але також вшанувати пам'ять тих жертв, які цього потребують, по обидва боки кордону», – заявив він.

Події на Волині 1941-1943 років залишаються тривалою точкою напруження у стосунках між двома державами. У польському суспільстві ці події часто називають «Волинською різаниною», тоді як в Україні вживається термін «Волинська трагедія». Варшава неодноразово наголошувала, що вирішення історичних суперечок є одним із ключових аспектів, які має враховувати Україна на шляху до вступу в Європейський Союз.

Раніше ми писали, що 11 липня у Хелмі під час церемонії вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії обраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся з проханням до українського лідера Володимира Зеленського. Він наголосив на необхідності розпочати масштабні роботи з ексгумації жертв згадуваної трагедії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

«Ще раз, пане посол, як новообраний президент, я хотів би офіційно звернутися до Вашої Високоповажності та президента Зеленського щодо можливості проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, і волинські родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому», – зазначив він.