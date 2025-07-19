Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Поляки обурилися через промову українського посла: що їх розлютило?

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Поляки обурилися через промову українського посла: що їх розлютило?
У своєму зверненні Василь Боднар подякував за запрошення на «сумну, але дуже необхідну церемонію
фото з відкритих джерел

Василь Боднар виголосив промову, а в мережі поширили лише її десятисекундний фрагмент

У соцмережах поширили неправдиву інформацію про промову посла України в Польщі пана Василя Боднара під час церемонії вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії в Хелмі. Користувачі обурювалися, що його виступ тривав лише 10 секунд, хоча це брехня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на українське посольство.

Ідеться про промову 11 липня в Хелмі, де відбувалися заходи з нагоди 82-х роковин Волинської трагедії. На тій церемонії разом із Боднарем, зокрема, виступив новообраний президент Кароль Навроцький.

Як розповіло видання Konkret24, у мережі обурювалися через промову дипломата, зокрема назвали її «глузуванням» та «нахабством».

«10-секундна промова про Волинь. Посол України Василь Боднар, здається, встановив новий рекорд Гіннеса з мінімалізму в дипломатії. Шкода, що в нього не було часу щось уточнити між вдихами», – написав один із користувачів X і прикріпив 16-секундний ролик з етеру Telewizja Republika.

На відео чути, як ведучий оголосив, що слово надають послу, а далі в кадрі зʼявився Боднар і сказав: «Красно дякую. Вшануйте пам’ять жертв Волинської різанини, і дякую за увагу. До побачення», після чого відійшов від мікрофона.

Допис із фейком про «10-секундну» промову переглянули вже понад 70 000 разів. Цей запис ширили й інші профілі. Користувачі були обурені через те, що Боднар буцімто так мало сказав із нагоди роковин Волинської трагедії.

Однак поширений ролик – лише фрагмент з етеру, а сама промова тривала значно довше. Боднар пояснив це під одним із популярних дописів із фейком: «Перепрошую, але мушу висловитися, бо це неправда. Дякую меру Хелма за запрошення та можливість виступити в присутності новообраного президента. Промова тривала близько 10 хвилин, і медіа мають запис».

Насправді у своєму зверненні дипломат подякував за запрошення на «сумну, але дуже необхідну церемонію» та погодився з тим, що майбутнє можна будувати лише на основі правди.

«Ми повинні відкрито говорити про цю історію. Звичайно, називати злочин злочином. Ми повинні попросити вибачення, але також вшанувати пам'ять тих жертв, які цього потребують, по обидва боки кордону», – заявив він.

Події на Волині 1941-1943 років залишаються тривалою точкою напруження у стосунках між двома державами. У польському суспільстві ці події часто називають «Волинською різаниною», тоді як в Україні вживається термін «Волинська трагедія». Варшава неодноразово наголошувала, що вирішення історичних суперечок є одним із ключових аспектів, які має враховувати Україна на шляху до вступу в Європейський Союз.

Раніше ми писали, що 11 липня у Хелмі під час церемонії вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії обраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся з проханням до українського лідера Володимира Зеленського. Він наголосив на необхідності розпочати масштабні роботи з ексгумації жертв згадуваної трагедії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

«Ще раз, пане посол, як новообраний президент, я хотів би офіційно звернутися до Вашої Високоповажності та президента Зеленського щодо можливості проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, і волинські родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому», – зазначив він.

Читайте також:

Теги: Кароль Навроцький відео злочин Василь Боднар посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЦНС: Російська влада прямо заявляє, що дітей із тимчасово окупованих територій мають намір інтегрувати в «русскій мір
Росія планує «перевиховати» українських дітей в «Артеку» – ЦНС
21 червня, 08:03
Посол нагадав про добрі особисті відносини між президентом Зеленським та президентом Дудою
Український посол про відносини з новим президентом Польщі: Ми налаштовані конструктивно
26 червня, 19:52
США скоротять фінансування розслідувань воєнних злочинів в Україні – Reuters
США скоротять фінансування розслідувань воєнних злочинів в Україні – Reuters
27 червня, 07:56
Перемога Навроцького майже напевно означатиме продовження конфлікту між президентом і урядом
Верховний суд підтвердив перемогу Навроцького на президентських виборах у Польщі
2 липня, 01:26
Винаходи дозволять людям з паралічем керувати пристроями, такими як комп'ютери або роботизовані руки силою думки
Маск пообіцяв встановлювати руки та ноги від роботів Tesla Optimus людям з інвалідністю
30 червня, 14:19
Листівка-подарунок для окупантів
На Донеччині розвідники оригінально привітали окупантів із Днем Конституції України
28 червня, 16:24
Фінансист Джеффрі Епштейн наклав на себе руки 10 серпня 2019 року у своїй камері в Нижньому Манхеттені у федеральній в'язниці
США розкрили несподівані результати розслідування у справі Епштейна
7 липня, 16:48
4 липня Зеленський та Трамп провели телефонну розмову
Зеленський і Трамп обговорювали заміну посла України в США: хто серед кандидатів
7 липня, 12:56
Президент підписав нові укази
Президент підписав укази про призначення п’яти нових послів
10 липня, 08:58

Соціум

Поляки обурилися через промову українського посла: що їх розлютило?
Поляки обурилися через промову українського посла: що їх розлютило?
У Польщі заплановані масштабні мітинги проти імміграції
У Польщі заплановані масштабні мітинги проти імміграції
Чехія легалізувала вирощування та зберігання канабісу
Чехія легалізувала вирощування та зберігання канабісу
Французи надто багато відпочивають: влада пішла на радикальний крок
Французи надто багато відпочивають: влада пішла на радикальний крок
Південна Корея бореться з паводками: понад сім тис людей покинули свої домівки
Південна Корея бореться з паводками: понад сім тис людей покинули свої домівки
Трамп подав до суду на WSJ і Мердока через «наклеп про лист Епштейну»
Трамп подав до суду на WSJ і Мердока через «наклеп про лист Епштейну»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2025
4299
Скільки у росіян «Орєшніка». Українська розвідка розкрила секрет Путіна
3712
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2897
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
2424
На Вінниччині викрито злочинну групу, яка заволоділа паями померлих людей

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Вчора, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua