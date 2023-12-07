Безпекові питання і вступ до ЄС: Зеленський провів розмову з прем'єром Іспанії

Під час розмови було обговорено безпекові питання та прогрес України щодо завершення виконання рекомендацій Європейської комісії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 грудня, провів розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Про це повідомив очільник України у Telegram.

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«Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, привітав його з переобранням на посаду глави уряду. Радий продовжити наш дружній і конструктивний діалог», – написав президент.

За словами Зеленського, вони обговорили безпекові питання та прогрес України щодо завершення виконання рекомендацій Європейської комісії напередодні засідання Європейської ради.

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«Розраховуємо, що головування Іспанії в Раді ЄС завершиться ухваленням історичного рішення про відкриття перемовин України щодо вступу до ЄС», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом Верховна Рада України має проголосувати за критично важливі закони, які необхідні для вступу країни до ЄС.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини виступає категорично проти початку переговорів про вступ України до ЄС після того, як Європейська комісія схвалила початок переговорів про членство в листопаді, і пригрозив накласти вето на заплановану допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро.