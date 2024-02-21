Зеленський провів селектор: тема дня – блокада кордону з Польщею

Володимир Зеленський: «Провів селектор. Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні»

Сьогодні, 21 лютого, президент Володимир Зеленський провів селектор на тему блокування кордону польськими фермерами. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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«Провів селектор. Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні», – повідомив він.

Засідання селектору відбулося з урядовцями. Зокрема, на ньому були віце-прем’єр Ольга Стефанішина, міністр закондоних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр аграрної політики Микола Сольський.

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Зеленський повідомив, що на селекторі детально розібрали ситуацію та визначили наступні кроки України. Вони будуть дуже швидко.

«Лібералізація торгівлі з Європейським союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути», – зазначив президент.

Зеленський додав, що також на селекторі обговорювалася ситуація на фронті. «Детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки», – заявив він

Президент зазначив, що також урядовці обговорили ситуацію в регіонах.

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«Ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Польща погрожує подовжити подальші обмеження на імпорт продукції з України. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

До відома, історик Ярослав Грицак вважає, що з Польщею Україна ще довго не прийде до згоди щодо деяких питань про минуле, але це не заважає країнам бути союзниками.