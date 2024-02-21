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Зеленський провів селектор: тема дня – блокада кордону з Польщею

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів селектор: тема дня – блокада кордону з Польщею
Засідання селектору відбулося з урядовцями
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Провів селектор. Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні»

Сьогодні, 21 лютого, президент Володимир Зеленський провів селектор на тему блокування кордону польськими фермерами. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Провів селектор. Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні», – повідомив він.

Засідання селектору відбулося з урядовцями. Зокрема, на ньому були віце-прем’єр Ольга Стефанішина, міністр закондоних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр аграрної політики Микола Сольський.

Зеленський повідомив, що на селекторі детально розібрали ситуацію та визначили наступні кроки України. Вони будуть дуже швидко.

«Лібералізація торгівлі з Європейським союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути», – зазначив президент.

Зеленський додав, що також на селекторі обговорювалася ситуація на фронті. «Детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки», – заявив він

Президент зазначив, що також урядовці обговорили ситуацію в регіонах.

«Ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Польща погрожує подовжити подальші обмеження на імпорт продукції з України. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

До відома, історик Ярослав Грицак вважає, що з Польщею Україна ще довго не прийде до згоди щодо деяких питань про минуле, але це не заважає країнам бути союзниками.

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Теги: Польща Володимир Зеленський

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